Метинвест Ахметова назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров

Рейтинг составил издание OBOZ.ua – оно проанализировало условия, которые предлагают украинцам десятки крупнейших работодателей из разных отраслей, в том числе зарплату, возможности обучения, карьерного роста и социальную ответственность бизнеса.

Так, Метинвест получил отличие в номинации «Место для героев», где принимались во внимание программы ветеранов и забота о ветеранах: по данным Korn Ferry, на компанию приходится почти треть ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса. Это делает Метинвест лидером среди трудоустраивающих ветеранов компаний.

В Группе была разработана комплексная экосистема реинтеграции бывших военных, которая охватывает поддержку во всех сферах работы и жизни. Среди направлений — здоровье и благополучие, обучение ветеранов, юридическая и материальная помощь, социальная поддержка, а также подготовка руководителей и коллективов к возвращению ветеранов.

На предприятиях Метинвеста также введены проходящие программы переквалификации и профессиональной адаптации и ветераны, которые по состоянию здоровья не могут вернуться на свои рабочие места. В 2024 году профессиональное обучение, в том числе курсы целевого назначения, прошли 15,5 тысячи человек.

В номинации "Место для амбициозных" Метинвест разделил первенство с компаниями ОККО и Новая почта. Основными составляющими победы стали лучшие условия для карьерного роста, а также программы корпоративного образования и повышения квалификации. Здесь награду компании гарантировало открытие вуза Метинвест Политехника, предоставляющий новые возможности для обучения и карьерного роста в инженерной сфере. В горно-металлургический университет Метинвест уже инвестировал 513 млн. грн.

С 2022 года студентами вуза стали более 1080 человек, а курсы повышения квалификации и тренинги прошли более 4300 слушателей. В прошлом году 26 ветеранов начали обучение на бакалавриате и магистратуре этого университета – это сотрудники предприятий Метинвеста и защитники Мариуполя.

Напомним, ранее программа Группы Метинвест «Путь героя: реинтеграция ветеранов и ветеранок» завоевала сразу две награды премии «HR-бренд 2024» — гран-при и победу в номинации «Возвращение ветеранов и ветеранок в гражданскую жизнь». Также компания заняла первое место в рейтинге крупнейших частных бизнесов Украины с выручкой 270,5 млрд грн в 2023 году и вошла в рейтинг лучших работодателей Украины в 2024 году.