Метинвест Ахметова передал "Азову" технику более чем на 16 млн грн в рамках "Стального фронта"

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В нее вошли транспорт и спецтехника, наземный роботизированный комплекс, дроны, генераторы, средства связи и оборудование для автономной работы.

Одно из главных направлений этой передачи – мобильность и инженерное обеспечение. "Азов" получил три микроавтобуса и три грузовика. Среди специальной техники – КРАЗ-самосвал и пожарный КАМАЗ. Отдельно бригаде передали экскаватор стоимостью около 6 млн. грн.

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На позициях такая техника постоянно работает на перевозку людей и оборудования, подвоз необходимого имущества и инженерные работы. Экскаватор позволяет быстрее выполнять большие объемы земляных работ, а грузовой транспорт требуется для перемещения тяжелого оборудования и материалов.

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"Метинвест сейчас переживает один из худших моментов в истории компании. Остановки предприятий в результате ударов врага, закрытые порты, потери и боль. Однако, даже в такие моменты мы понимаем, что будущее Украины в большой степени зависит от Сил обороны и именно поэтому продолжаем системную поддержку. Транспорт, НРК, дроны и другое оборудование сделают ау защищать Украину", – сказал руководитель офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз.

Еще один большой блок помощи касается автономности и связи. Военные получили генераторы общей стоимостью около 2 млн. грн., комплекты Starlink с зарядными станциями EcoFlow и Bluetti, радиостанции, планшеты и ноутбуки. Такое оборудование позволяет поддерживать связь и питание техники при отсутствии стабильного доступа к электросети.

В партию также вошли два квадрокоптера и наземный роботизированный комплекс "Тарган". Беспилотные и роботизированные системы позволяют выполнять часть задач дистанционно и уменьшать риски для военных.

"На пятом году великой войны мы чувствуем, что объемы волонтерской поддержки постепенно уменьшаются. В то же время для нас особенно важно иметь партнеров, которые остаются рядом системно. Метинвест помогал "Азову" раньше и продолжает помогать сейчас, закрывая конкретные потребности подразделения – от транспорта и инженерной техники до связи, дронов и автономного питания",--2".

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Общая стоимость этой партии помощи превышает 16 млн. грн.

Напомним, "Стальной фронт Рината Ахметова" – инициатива, которая консолидирует помощь бизнесов SCM Силам обороны Украины. Группа Метинвест является одним из ее ключевых участников. Поддержка подразделений "Азова" является одним из системных направлений работы. В 2025 году общий объем помощи 1-му корпусу НГУ "Азов" от Метинвеста достиг 600 млн. грн.

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