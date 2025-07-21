Метинвест Ахметова привлек 24 млн евро кредита от Deutsche Bank: их инвестируют в модернизацию Северного ГОКа

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Компания Метинвест получила кредитную линию на 11,5 года на сумму 23,6 миллиона евро в Deutsche Bank. Средства будут направлены на модернизацию Северного ГОКа, в частности – на закупку оборудования у финского промышленного производителя Metso Finland для проекта по сгущению обогатительных отходов.

«Это соглашение является важной вехой для Группы, и отражает наше обязательство по долгосрочным инвестициям в наши украинские предприятия, в частности Северный ГОК. Несмотря на постоянные вызовы в сфере безопасности, мы стремимся сохранить и по возможности увеличить производственные мощности, поддерживать работников и улучшать экологическую устойчивость», — сказал генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков.

В Deutsche Bank заявили, что гордятся этим партнерством, особенно в нынешних сложных условиях.

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«Это соглашение подчеркивает стратегическую важность как Метинвеста, так и Украины для Deutsche Bank. И отражает нашу постоянную приверженность предоставлению индивидуальных финансовых решений в условиях современной сложной геополитической среды», — отметил Мориц Дернеманн, соруководитель глобального подразделения структурированного торгового и экспортного финансирования Deutsche Bank.

Напомним, Северный ГОК является одним из предприятий Метинвеста Рината Ахметова по добыче и переработке железной руды. Он расположен в Кривом Роге и до полномасштабного вторжения производил около 13 миллионов тонн железорудного концентрата и около 6 миллионов тонн окатков. В 2024 году объем производства составил около 8 миллионов тонн железорудного концентрата и около 4 миллионов тонн окатков.

Метинвест является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на компанию приходится около трети ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса.