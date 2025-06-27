Метинвест Ахметова – рекордсмен среди частных компаний по трудоустройству ветеранов в Украине

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Об этом рассказала директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук в интервью Forbes Ukraine .

По ее словам, главная особенность Метинвеста – то, что компания заботится о мобилизованных сотрудниках с момента получения повестки.

Мы обеспечиваем необходимым и заботимся о семьях. Это также инструмент возвращения в рабочий процесс после демобилизации.

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В Метинвесте около 4000 дефицитных должностей. Если половина находящихся в рядах ВСУ сотрудников вернется, для нас это будет значительная помощь", - пояснила Петрук.

В Метинвесте создана целая экосистема адаптации ветеранов: она включает программы психологической поддержки, реабилитации, переобучение, предоставление высшего образования и подготовку коллективов к возвращению ветеранов. На реализацию программ в 2025 году запланировано около $550 тыс.

"Главная проблема в интеграции ветеранов это то, что им сложно возвращаться в регионы, приближенные к фронту. Охотнее едут на запад — в семьи или туда, где безопаснее, чем в Запорожье или Кривом Рогу. Но мы создаем условия, инфраструктуру и жилье, а переселенцам в течение года компенсируем расходы, связанные с этим. проблемы в корне — нужна безопасность", - подчеркнула Петрук.

Она также поделилась, что сотрудники проходили стажировку в США, в American Warrior Association, специально для Метинвеста подготовившую программу адаптации ветеранов на основе опыта США. Но, к сожалению, их опыт не всегда подходит украинцам — США ведь никогда не вели войны на своей территории.

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Мы используем методику распознавания ПТСР и инструменты первой помощи во время психологического срыва. Создаем ветеранские хабы, к которым приглашаем профильных специалистов для консультирования ветеранов по юридическим и другим вопросам.

А с этого года мы запустили улучшенную программу медицинского страхования для ветеранов, действующую в течение первого года по возвращении. Эта страховка на 30% дороже обычной", - уточнила Петрук.

По ее словам, Метинвест также предлагает ветеранам новое образование, ведь имеет мощный образовательный инструмент вуз Метинвест Политехника, где ветераны могут получить нужные знания, повысить квалификацию или получить смежную специальность бесплатно.

"Мы должны относиться к ветеранам как к обычным людям. Не стоит выделять и делить коллективы на ветеранские или не ветеранские. Для Метинвеста ветеранские программы уже стали повседневной оперативной деятельностью. Мы построили процесс, создали систему и продолжаем движение в этом направлении", - резюмировала Петрук.

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Напомним, ранее Метинвест Рината Ахметова вошел в рейтинг лучших работодателей Украины по ветеранской программе. Также компания получила награду в номинации «Место для героев», где принимались во внимание программы ветеранов и забота о ветеранах: по данным Korn Ferry, на компанию приходится почти треть ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса. Это делает Метинвест лидером среди трудоустраивающих ветеранов компаний.