Метинвест Ахметова с начала войны направил почти 10 млрд грн на ВСУ и поддержку Украины

С начала полномасштабного вторжения Группа Метинвест направила в поддержку Украины 9,72 млрд грн, из которых 5,2 млрд грн – на нужды армии в рамках милитарной инициативы «Стальной Фронт» Рината Ахметова.

Компания – один из ключевых частных партнеров Вооруженных сил. Для фронта Метинвест производит и передает стальные укрытия-«крыевки», командные пункты и подземные госпитали класса NATO Role 2, строит фортификации и поставляет противоминные тралы. Для защиты военной техники создано сотни металлических экранов и специальный панцирь для систем Patriot. Собственная сталь используется в производстве противодроновых конструкций, мобильных укрытий и амуниций. С начала вторжения воины получили 150 тысяч бронепластин, 25 тысяч шлемов, более 8 тыс. дронов, 2 ты. тепловизоров, сотни единиц автотранспорта и десятки тысяч аптечек и турникетов. На развитие тактической медицины компания направила около 26 млн грн. Также Метинвест помог построить 200 км фортификаций на Донецком и Запорожском направлениях.

«В условиях полномасштабной войны Метинвест мобилизовал все свои ресурсы, чтобы сохранить коллектив и защитить государство. Более трех с половиной лет нашим приоритетом остается помощь войску и людям. От этого зависит будущее страны, промышленности и украинских семей», – говорит генеральный директор компании Юрий Рыженков.

Метинвест активно помогает мирным жителям. В рамках гуманитарного проекта «Спасаем жизнь» поддержку получили более полумиллиона украинцев, в страну доставлено более четырех тысяч тонн продуктов и товаров первой необходимости. Компания финансирует восстановление медицинской инфраструктуры, ремонты больниц и амбулаторий, а также установку специальных «мягких окон» в школах и детсадах, пострадавших от российских атак.

Кроме того, совместно с Госагентством восстановления Метинвест реализует проект «Цитадель» — создание стальных укрытий для защиты детей и гражданских жителей во время воздушных тревог.

Отдельное направление деятельности компании – поддержка ветеранов. С начала войны в ряды армии стали более 10,5 тысячи работников Метинвеста, около тысячи уже вернулись к работе. Для бывших военных действуют программы переквалификации, льготного поступления в Метинвестский университет Политехника, психологическая и физическая реабилитация. В 2025 году компания планирует потратить на эти проекты 550 тысяч долларов. Также действуют инициативы по адаптации ветеранов через спорт, в частности, проект «Свободные волны», а в городах создаются ветеранские центры и центры поддержки.

Как известно, в 2024 году Метинвест Рината Ахметова перечислил в бюджеты всех уровней в Украине 19,8 млрд грн налогов и сборов, а с начала войны эта цифра уже достигла более 60 миллиардов грн. Компания входит в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 миллиардов в инвестиционные проекты в Украине.