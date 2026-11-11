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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Метинвест Ахметова стал единственной украинской компанией в мировом рейтинге Forbes лучших работодателей для женщин

Метинвест вошел в мировой рейтинг лучших компаний для женщин 2026 года по версии американского Forbes. Он стал единственной украинской компанией из 400 участников списка. Свой рейтинг Forbes подготовил совместно с международной исследовательской компанией Statista.

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К исследованию привлекли около 120 тыс. женщин из более чем 36 стран мира, а в целом организаторы проанализировали более 800 тыс. единиц данных.

Участницы анонимно оценивали своих работодателей, а исследователи анализировали открытую информацию о компаниях. Среди ключевых критериев были опыт работниц, репутация работодателя, отношение к компании в обществе и представительство женщин в руководящих должностях. Метинвест занял 361 место в глобальном рейтинге.

Для горно-металлургической отрасли такое признание имеет особое значение, поскольку это традиционно сфера с высокой долей мужчин из-за специфики производства и физических нагрузок.

В настоящее время около 30% работников Метинвеста – женщины: они работают электромонтерками, машинистками и земснарядами, операторами кранов, машинистками конвейеров и водительами карьерной техники.

Компания также отмечает, что женщины все чаще овладевают профессиями, которые раньше считались преимущественно мужскими, в том числе на фоне того, что около 8,5 тыс. работников Метинвеста служат в ВСУ.

Женщины занимают около четверти руководящих должностей среднего и высшего звеньев в компании. В Метинвесте отмечают, что решения по найму, оплате труда и карьерному продвижению принимаются на основе профессиональных компетенций и результатов работы, независимо от пола.

Работницы также могут овладевать новыми профессиями, повышать квалификацию и получать техническое образование в Метинвест Политехнике.

Метинвест Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компанию неоднократно называли лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на компанию приходится почти треть ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса. Кроме того, вуз компании Метинвест Политехника предлагает ветеранам льготное поступление на перспективные инженерные специальности: в вуз их принимают без экзаменов, только по результатам собеседования.

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