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На ноябрь 2026 года на предприятиях компании уже установлено более 180 таких укрытий. Еще 130 построек планируют смонтировать.

Одной из крупнейших площадок стала «Запорожсталь»: к началу ноября на комбинате уже действовали 52 модульных укрытия общей вместимостью 376 человек. Они дополняют 17 стационарных защитных сооружений предприятия, рассчитанных на 7,7 тыс. работников. К концу ноября на комбинате планируется установить еще 20 модульных капсул, которые смогут одновременно вместить 152 человека.

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Мобильные укрытия устанавливают прежде там, где работникам сложно быстро добраться до стационарных хранилищ: на удаленных производственных участках, контрольно-пропускных пунктах, возле административных объектов и транспортных остановок.

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Конструкцию таких укрытий в Метинвесте создавали на основе исторических схронов, адаптировав их к современным условиям войны и возможности серийного производства.

Первоначально стальные модульные укрытия разрабатывали для военных. С начала полномасштабной войны Метинвест изготовил и передал Силам обороны 1,2 тыс. таких сооружений в рамках инициативы «Стальной Фронт Рината Ахметова».

Впоследствии аналогичные решения стали адаптироваться и для гражданских. В 2025 году компания представила общественное укрытие, а затем установила обновленную конструкцию в Бородянке, рассчитанную на 48 человек.

В компании отмечают: установка компактных укрытий на предприятиях должна сократить время, необходимое работникам для перехода в безопасное место во время тревоги, особенно на крупных промышленных площадках.

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Как известно, на основе стальных тайников Метинвест Рината Ахметова построил уже два подземных госпиталя на передовой: строительство второго госпиталя, выполненного по стандартам NATO Role 2, закончилось в прошлом году, а первый подземный госпиталь уже помог спасти более 7 000 военных. Также Метинвест разработал проект гражданского стального бункера «Цитадель» и построил в Одессе первый в Украине подземный учебный хаб из стали для курсантов Военной академии: уникальное сооружение построили в рамках проекта «Стальная мечта».

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