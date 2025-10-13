Метинвест Ахметова вошел ТОП-30 лучших работодателей для ветеранов - Forbes Ukraine

Реклама

Группа Метинвест вошла в 30 лучших работодателей для ветеранов и ветеранок 2025 в Украине по версии Forbes Ukraine. Составить рейтинг изданию помогало жюри, в состав которого вошли представители Korn Ferry, патронатной службы бригады Хартия и Ангелы (3-й ОШБр), Офиса ветеранов и их семей УКУ, Veteran Hub, Unbroken, проекта HRD club и Forbes Ukraine.

Как пишет издание, в Метинвесте — одно из самых крупных «корпоративных» ветеранских сообществ: там работают около 1000 демобилизованных сотрудников. Бюджет программ поддержки и адаптации ветеранов — около $550 000. Самые большие статьи расходов — разработка учебных программ, психологическая помощь и летний отдых для детей.

Ветераны компании могут учиться в Метинвест Политехнике – получать высшее образование, смежную специальность или повышать квалификацию. Доступны программы переквалификации и профессиональной адаптации.

Реклама

На базе санатория разработана программа психофизической реабилитации «Ветеранский кемпинг»: ветераны проходят оздоровительные процедуры и работают с психологами и менторами. Еще один инструмент ментального восстановления – занятия «Собраты», на которых ветераны делятся опытом друг с другом.

Из почти 50 000 сотрудников компании 8182 служат в Силах обороны. За реинтеграцию ветеранов отвечает координатор в корпоративном центре и по одному представителю по каждому предприятию Группы.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения компания Метинвест Рината Ахметова инвестировала более 28 млрд. грн. в отечественную экономику и предоставила 9,7 млрд. грн. помощи Украине, в том числе 5,2 млрд. грн. — ВСУ в рамках инициативы «Стальной фронт».