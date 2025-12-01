Метинвест Ахметова вошел в ТОП-5 компаний с лучшей репутацией в Украине

Реклама

Группа Метинвест вошла в пятерку компаний с высоким уровнем репутации в Украине по версии издания «ТОП-100. Рейтинги крупнейших и бизнес-портала delo.ua. Рейтинг формировали по итогам деятельности компаний в 2025 году.

Метинвест занял пятое место в рейтинге: эксперты отметили сильные корпоративные коммуникации компании, прозрачные отношения с кредиторами и последовательную работу по уменьшению долговой нагрузки. Ведь несмотря на войну и потери, Метинвест с начала вторжения погасил уже $670 млн долговых обязательств, из них более $200 млн - в 2024 году.

Отдельно компанию отметили программы помощи общинам, военным и работникам: за 2022–2024 годы на эти инициативы Метинвест направил $258 млн.

Реклама

Участников анализировали по ряду критериев: репутационный менеджмент, устойчивость к информационным атакам, лояльность потребителей, инвестиции в корпоративную социальную ответственность, сила бренда работодателя, эффективность коммуникаций и взаимодействие с государственными институтами. В первую пятерку рейтинга также вошли ДТЭК, МакДональдс в Украине, Vodafone Украина и МХП.

Как известно, Метинвест в пятый раз подряд занял первое место в рейтинге крупнейших частных компаний Украины по версии Forbes Ukraine. Издание назвало эту компанию «хребтом украинской экономики»: с начала войны она перечислила в бюджеты всех уровней в Украине уже более 70 миллиардов гривен. Метинвест также входит в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 миллиардов в инвестиционные проекты.