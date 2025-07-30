Метинвест Ахметова за год направил более $170 млн на экологические проекты

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Об этом говорится в отчете компании.

Сумма экологических затрат увеличивается ежегодно: в 2024 году она на 2% больше, чем в 2023 году, и на 5% больше, чем в 2022 году.

Экологические инициативы продиктованы необходимостью соответствовать требованиям европейского законодательства, в частности, таким системам как MRV (мониторинг, отчетность и верификация), CBAM (механизм трансграничной углеродной корректировки), ESRS (стандарты отчетности устойчивого развития) и ETS (система торговли выбросами). Для каждого предприятия, готового поставлять свою продукцию в ЕС и интегрироваться в евросообщество, эта терминология трансформируется в виде инвестиций в экологические проекты.

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Экологические инициативы позволяют предприятиям не только уменьшать влияние на окружающую среду, но и экономить, отмечают в Метинвесте. Также использование альтернативных источников энергии, например биотопливо, сокращает затраты на энергоресурсы, а системы мониторинга, такие как MRV или ETS, предоставляют инструменты для анализа эффективности и принятия управленческих решений.

В Метинвесте рассказали, что некоторые предприятия оптимизируют энергопотребление и постепенно переходят на альтернативные источники энергии.

Компания также внедряет системы администрирования выбросов CO₂, такие как MRV, CBAM, ESRS и ETS. "Эти системы позволяют не только соответствовать европейским стандартам, но и оптимизировать производственные процессы, снижая расходы на топливо и энергию", - комментируют в компании. Там ожидают, что выполнение требований этих систем будет не только способствовать уменьшению экологической нагрузки, но и обеспечит экономические преимущества: сокращение затрат на энергоресурсы, повышение эффективности производства и возможность бесперебойного экспорта в ЕС.

Метинвест Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года компания вложила более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на Метинвест приходится около трети ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса.

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