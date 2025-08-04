Метинвест Ахметова за полгода заплатил в бюджет Украины 9,3 млрд грн налогов

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Об этом идет речь в официальном сообщении.

В тройке наибольших по объему отчислений — плата за пользование недрами, которая составляет 2,5 млрд грн, единый социальный взнос в размере 1,7 млрд грн и 1,6 млрд грн налога на доходы физических лиц.

Кроме того, украинские предприятия Метинвеста в январе-июне 2025 года перечислили 670 млн грн налога на прибыль и 328 млн грн экологического налога. Военный сбор за I полугодие этого года вырос более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 472 млн грн, а плата за землю — на 5%, до 659 млн грн.

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«Во время войны уплата налогов — наш прямой вклад в защиту и восстановление страны. Финансовая ответственность бизнеса – источник силы для армии, медицины, образования и миллионов украинских семей. Мы научились двигаться вперед даже в самые трудные времена — работать, несмотря на угрозы, поддерживать экономику, помогать фронту», — говорит генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков.

Как известно, в 2024 году компания перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 19,8 млрд грн налогов и сборов, а с начала войны эта цифра уже достигла более 60 миллиардов грн. Компания входит в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 миллиардов в инвестиционные проекты в Украине.