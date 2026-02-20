Метинвест будет поддерживать защитников Мариуполя до возвращения последнего из них из плена.

Реклама

Об этом рассказал операционный директор Метинвеста Александр Мироненко на конференции «Сердце Азовстали. Растим вместе», которая прошла в Киеве.

Как известно, в конце 2025 года Ринат Ахметов решил продлить работу проекта еще на год и дополнительно выделил на его финансирование почти 600 млн. грн. Так что общая сумма помощи за четыре года выросла до 2,2 млрд грн.

«Мы приветствуем это решение, ведь огромное количество защитников Мариуполя до сих пор находится в плену. И не остановимся, пока последний защитник города не вернется домой. Для нас дело чести – помочь героям найти себя в мирной жизни. Мы усиливаем ветеранские программы, создаем новые возможности для образования и профессионального развития. Потому что убеждены: ветераны – это сила, которая поможет отстроить украинскую промышленность и страну после войны», – говорит операционный директор Метинвеста Александр Мироненко.

Реклама

Метинвест создает для ветеранов войны, в том числе и для защитников Мариуполя, условия для интеграции в коллективы предприятий, обучения и построения карьеры, а также ветеранские сообщества и общественные объединения, где они могут получить поддержку.

В частности, за три года в горно-металлургический университет Метинвест Политехника по упрощенной процедуре поступили 14 защитников Мариуполя. Еще 57 военных прошли курсы по английскому языку для улучшения карьерных перспектив. В общей сложности университет предлагает 19 бакалаврских и 20 магистерских программ, а также 5 программ аспирантуры.

Уже сейчас на предприятиях Метинвеста сейчас работает более тысячи ветеранов войны. В прошлом году компания направила более 3,1 млн грн на физическое и психологическое восстановление 72 защитников по программе «Ветеранский кемпинг» в Закарпатье.

Напомним, что Метинвест Рината Ахметова получил сразу два знака престижной международной премии International Brilliance Awards в Лондоне. Наивысшую награду – Brilliance Award в номинации «Корпоративное благополучие» – компания получила за экосистему реинтеграции ветеранов войны в Украине. Также компания названа лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на нее приходится почти треть ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса. Также компания ввела инициативу Steel Force, которая направлена на подготовку нового поколения специалистов, участвующих в восстановлении украинской промышленности после войны.