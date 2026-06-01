Метинвест инвестирует до $280 млн в год, несмотря на войну, но сталкивается с новыми барьерами в ЕС— Водовоз

Реклама

Об этом во время форума Forbes Money 2026 рассказал руководитель офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз.

По его словам, к 2022 году компания ежегодно инвестировала около $1 млрд. в развитие производственных активов. После потери значительной части предприятий в результате объемы инвестиций сократились, однако остаются существенными. «Сейчас эта цифра гораздо меньше, потому что мы потеряли половину бизнеса. В среднем инвестируем $250-280 млн в год – как в проекты поддержки, так и в стратегические инициативы», – отметил Водовиз.

Сегодня главными направлениями инвестиций компании являются сохранение производственных мощностей, обеспечение стабильной работы предприятий и развитие собственной энергетики: из-за постоянных атак на энергосистему и риска отключений Метинвест активно развивает резервные источники питания. Компания установила газопоршневые электростанции суммарной мощностью 29 МВт, а также планирует строительство солнечных электростанций мощностью 37 МВт.

Реклама

Параллельно компания реализует масштабные международные проекты. Ключевым инвестиционным приоритетом Метинвеста за границей остается строительство завода по производству зеленой стали в Италии. Проект должен не только укрепить позиции компании на европейском рынке, но и обеспечить дополнительную загрузку украинских горно-обогатительных комбинатов в Кривом Роге, которые сейчас работают примерно на половину мощности. Для этого Метинвест планирует производить в Украине горячебрикетированное железо (HBI) с низким уровнем выбросов CO₂ и поставлять его на будущее итальянское предприятие.

Дополнительно, компания рассчитывает усилить интеграцию европейских активов после приобретения трубного завода в Румынии. Новое предприятие планируют снабжать горячекатаным прокатом из Запорожстали.

В то же время, среди главных препятствий для новых инвестиций в компании называют ситуацию на европейском рынке стали. По словам Водовиза, введение ЕС новых защитных механизмов, квот и углеродных пошлин CBAM влияет на инвестиционные планы даже сильнее, чем сама война. «Сегодня все хотят попасть на европейский рынок. Но Европа защищается: вводит квоты, действует CBAM. И эти факторы влияют на наши инвестиционные планы даже больше, чем война», - подчеркнул он.

Еще одним серьезным барьером остается дефицит доступного финансирования: из-за войны украинские компании практически отрезаны от ресурсов крупных международных банков и институциональных инвесторов. Среди дополнительных проблем бизнес называет ограничения государственных банков, сложные комплаенс-процедуры и отсутствие действенных механизмов страхования военных рисков.

Реклама

Метинвест считает, что для привлечения масштабных инвестиций государство должно создать условия для кредитования промышленных и энергетических проектов, расширить возможности госбанков и ввести механизмы гарантирования и страхования рисков войны. «Большие инвестиции – это доступ к институциональным инвесторам. Они придут в Украину только тогда, когда будет застрахована хоть какая-то часть военных рисков», — подытожил Александр Водовиз.

Метинвест Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на компанию приходится около трети ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса.

Новости партнеров