Метинвест направил на помощь армии и украинцам 4,8 млрд грн

Металлургическая группа Метинвест отчиталась о социальных и милитарных усилиях. В частности, о более чем 2,5 млрд грн, направленных Силам обороны в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова. Отчет опубликован на сайте компании.

В рамках Стального Фронта компания стала крупнейшим частным донором армии по версии издания NV, пишет пресс-служба компании.

С начала вторжения компания приступила к выпуску стальных изделий для фронта. В частности, наладила технологию производства спецстали для бронепластин – главных составляющих бронежилетов. Изготовлено или закуплено 150 тысяч бронежилетов, 25 тысяч шлемов и касок.

Сообщается, что броней от Метинвеста также оборудовали 200 фронтовых автомобилей. А бойцов на фронте защищают более 330 специальных мобильных подземных укрытий-«крыевок». Это собственная разработка компании, которая может служить полевым жильем.

Кроме того, Метинвест изготовил и передал ВСУ более 250 единиц фальшивой артиллерии – макетов гаубиц и радарных установок, а также несколько HIMARS. Они хранят настоящую технику и заставляют врага тратить дорогие боеприпасы на уничтожение реалистичных целей.

В компании отмечают, что бронетехнику ВСУ от российских дронов на фронте защищают уже 32 «ловца ланцетов» — инженерных изделий из стального каркаса и закамуфлированной сетки-рабицы.

«Более 1500 разведывательных дронов, 2000 единиц высокоточной военной оптики, 450 систем резервного питания, 875 единиц коммуникационного оборудования, более 520 автомобилей различного назначения и 1,2 млн литров горючего для их заправки, 10 высокоскоростных катер, тыс аптечек и турникетов», — перечисляют в компании прямую помощь войску.

В компании назвали общую сумму помощи гуманитарного направления проекта «Спасаем жизнь» в 430 млн. грн. Общая же социальная помощь составила более 2,3 млрд. грн.

Несмотря на потери предприятий в Мариуполе и Авдеевке, за 9 месяцев 2023 года Метинвест перечислил более 11 млрд грн налогов и сборов в бюджет.