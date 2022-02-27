Метинвест отдаёт металл украинской армии для строительства укреплений

❗❗❗ Уважаемые украинцы

Метинвест-СМЦ предоставляет балки, швеллеры и т.д. для укрепления обороны нашей страны. Материалы, в частности, могут понадобиться для изготовления противотанковых ежей.

Также просьба предоставить письмо от администраций, территориальной обороны или военных.

Материалы предоставляем бесплатно в любом количестве!

❗ Контактный номер телефона +38067 216 99 14, Александр. В случае отсутствия ответа – отправляйте сообщение нам в личные. Будем стараться оперативно связаться с вами.

Объединяемся ради мира в каждом украинском доме.

В первом комментарии под постом информация о том, как производить оборонительные укрепления из металла

https://www.facebook.com/MetinvestSMC/posts/5413946435300347

