Метинвест Политехника научит студентов, как обеспечить «нулевой травматизм» на производстве

Метинвест Политехника стал первым украинским университетом, присоединившимся к международной программе Vision Zero, направленной на создание безопасной и здоровой рабочей среды.

В рамках этой инициативы студенты университета уже работают над проектами, помогающими адаптировать концепцию нулевого травматизма к условиям чрезвычайных ситуаций.

Vision Zero – это мировая инициатива, которая подразумевает не просто минимизацию производственного травматизма, а его полное устранение. Метинвест Рината Ахметова еще в 2019 году стал первой украинской компанией, присоединившейся к этой программе, тем самым введя высокие стандарты безопасности для своих работников. Уникальность Vision Zero заключается в комплексном подходе: профилактика рисков, обучение персонала, повышение квалификации и инвестиции в новые технологии.

Метинвест Политехника в рамках учебных программ университета интегрирует принципы Vision Zero, а студенты проходят практическую подготовку непосредственно на производственных площадках Метинвеста. Таким образом, будущие специалисты получают реальный опыт работы в условиях, где безопасность является ключевым приоритетом.

Расширение концепции Vision Zero на кризисные ситуации явилось одним из ключевых направлений международного обсуждения. В январе 2025 г. на международной конференции «Достижение устойчивого мира труда через Vision Zero» в Дели была представлена концепция применения Vision Zero во время чрезвычайных ситуаций: ее разработали на основе опыта украинских специалистов по безопасности труда в условиях войны.

Мировому сообществу эту концепцию презентовала Ольга Богданова – эксперт, доцент кафедры безопасности труда и охраны окружающей среды Метинвест Политехники, официальный представитель Vision Zero и председатель правления ESOSH (Единого официального союза специалистов по безопасности труда Украины).

«Опыт Украины в условиях войны показывает, что Vision Zero должна быть не только стратегией мирного времени, но и эффективным инструментом для работы в условиях кризисов. Важно, что именно украинские студенты Метинвест Политехники приобщаются к разработке новых подходов в сфере безопасности. Их исследования могут стать основой для международных рекомендаций по охране труда в экстремальных условиях», – говорит Ольга Богданова.

Напомним, компания Метинвест Рината Ахметова инвестировала почти 600 миллионов в развитие образования, чтобы повысить его качество и поддержать фундаментальную науку. Также компания основала технический университет «Метинвест Политехника»: за три года в него поступило более 1080 студентов, а магистры первого выпуска уже получили дипломы, позволяющие работать на передовых промышленных предприятиях.