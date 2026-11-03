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ТСН в социальных сетях

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Метинвест получил награду RESILIENCE MARK 2026 за программы системной поддержки ветеранов

Группа Метинвест получила награду RESILIENCE MARK 2026 за ветеранскую политику и системную поддержку работников, возвращающихся с военной службы в гражданскую и профессиональную жизнь.

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Метинвест получил награду RESILIENCE MARK 2026 за программы системной поддержки ветеранов

Эту награду присуждают украинским командам за практики устойчивости бизнеса во время войны, имеющие подтвержденные результаты и являющиеся примером для других компаний.

Системную экосистему реинтеграции ветеранов Метинвест начал формировать в 2023 году, объединив опыт, накопленный компанией с 2014 года. Для определения приоритетов компания провела внутренний опрос уже вернувшихся к работе работников-ветеранов, а также проанализировала результаты всеукраинских исследований с участием военных, демобилизованных и членов их семей.

Одним из главных запросов оказалось восстановление физического и ментального здоровья. Поэтому Метинвест расширил медицинское страхование, а также запустил ветеранские кемпы, сочетающие санаторно-курортное лечение, физическую реабилитацию и психологическую поддержку.

Отдельным направлением стала программа «Свободные волны» — реабилитация из-за плавания по методике олимпийца Дениса Силантьева. К ней присоединились не только ветераны Метинвеста, но и защитники из Запорожья, Кривого Рога и Каменского.

Компания также развивает психологическую поддержку в формате офлайн-встреч со специалистами и общение по принципу «равный равному», когда ветераны могут делиться опытом в кругу собратьев.

Еще один блок программы – профессиональная и социальная адаптация после возвращения к работе. Метинвест проводит обучение для трудовых коллективов, чтобы подготовить их к возвращению ветеранов, а самим защитникам помогает восстанавливать профессиональные навыки и адаптироваться к гражданской жизни.

«Спасибо за отличие. Она подтверждает, что мы двигаемся в правильном направлении и будем дальше развивать нашу ветеранскую программу. Мы все никогда не будем такими, как до войны. Так же и ветераны после службы меняются. Наша задача – понять друг друга и сделать шаг навстречу», – говорит руководитель проектов по реинтеграции ветеранов Группы Метинвест Светлана Парова.

По ее словам, компания продолжает усовершенствовать программу на основе обратной связи от самих ветеранов и поддерживает ветеранские сообщества.

Как известно, Метинвест Рината Ахметова неоднократно называли лучшим работодателем Украины: сейчас на компанию приходится почти треть ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса. Кроме того, вуз компании Метинвест Политехника предлагает ветеранам льготное поступление на перспективные инженерные специальности: в вуз их принимают без экзаменов, только по результатам собеседования.

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