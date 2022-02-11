"Метинвест" получил сертификат: компания начнет поставки в Британию и Северную Ирландию

"Метинвест" получил сертификат: компания начнет поставки в Британию и Северную Ирландию

Аудит подтвердил высокое качество металлопродукции.

Меткомбинат "Азовсталь" группы "Метинвест" подтвердил качество своего листового проката и получил сертификат UKAS, что позволит поставлять эту продукцию в Великобританию и Северную Ирландию.

Как сообщили в пресс-службе компании, проведенный мировым лидером в сфере инспекции, экспертизы и сертификации "SGS Украина" аудит, подтвердил высокое качество металлопродукции "Азовстали".

В частности, во время проверки была проверена цепочка производства - от поставки сырья до получения готового проката.

Как объяснили на предприятии, после выхода Британии из ЕС меткобинату вновь нужно было подтвердить качество своей продукции для дальнейших поставок.

"Сертификация такого уровня позволит предприятию упрочнить свои позиции на мировом рынке металлопродукции и удовлетворить повышенные требования заказчиков к качеству проката", – заявил директор по технологии и качеству меткомбината "Азовсталь" Дмитрий Зотов.

Как сообщалось, "Метинвест" улучшил экологический рейтинг и сохранил позицию в топ-10 мировых металлургических компаний согласно оценке агентства Sustainalytics в сфере ESG. Агентство Sustainalytics отметило ответственный подход группы "Метинвест" к выбросам в атмосферу, сбросам сточных вод, утилизации отходов и использованию ресурсов.