Метинвест поставил 1000 тонн металла для строительства новых пассажирских вагонов Укрзализныци

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Кроме того, в рамках заказа были поставлены пассажирские оси, изготовленные на Каметстале по специальным чертежам: это гарантирует их соответствие строгим стандартам безопасности и надежности, говорит менеджер по работе с ключевыми клиентами Метинвест-СМЦ Павел Бобраков.

Для производства тележек вагонов было дополнительно импортировано более 200 тонн конструкционного листа, изготовленного по особым требованиям: это подчеркивает комплексный подход Метинвест-СМЦ к обеспечению производителей всей необходимой номенклатурой продукции.

Поставки "Метинвест-СМЦ" играют ключевую роль в модернизации железнодорожного парка Украины.

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«Укрзализныця и КВСЗ заключили новый контракт на поставку 100 пассажирских вагонов. Это соглашение открывает новые возможности для дальнейшего развития нашего сотрудничества. Уже сегодня с КВБЗ подписаны контракты более чем на 2300 тонн металлопроката, что подтверждает прочность и долгосрочность наших партнерских отношений, – отметил директор по региональным продажам Метинвест-СМЦ Андрей Ковалев.

Как известно, по всему миру есть знаковые объекты, созданные из стали Метинвеста. Главными из них является крупнейший в мире парусный лайнер Flying Сlipper, культурное пространство The Shed в Нью-Йорке и любимое место влюбленных - небоскреб The Shard в Лондоне. Сталь Метинвеста использовалась при строительстве НСК Олимпийский и стеклянного пешеходного моста в Киеве, а также для возведения саркофага ЧАЭС.

Также компания Метинвест разработала концепцию обновления страны «Стальная мечта». Она предполагает готовые проекты на основе prefab-решений – предварительно изготовленных стальных элементов сооружений. Проекты обновленных жилых кварталов уже разработали для Мариуполя и Бахмута, а также переговоры и работа по адаптации ведутся еще с целым рядом пострадавших общин.