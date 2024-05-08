Метинвест стал примером «белого работодателя»: компания оплатила в 2023 году почти 15 млрд платок

Группа Метинвест – крупнейший налогоплательщик в металлургической отрасли и честный работодатель: в прошлом году компания оплатила более 3,2 млрд грн единого соцвзноса, что свидетельствует о высокой «белой» зарплате сотрудников.

В целом же в прошлом году Метинвест перечислил в украинский бюджет 14 млрд. 614 млн. 981 тыс. грн. Об этом говорится в новом проекте Oboz.ua «Поддерживай честных», посвященном культуре уплаты налогов.

Метинвест ставят в пример как «белого работодателя», ведь компания ежегодно выпускает финансовый и операционный отчеты, а также отчитывается о своих значимых социальных проектах для общин. Такие отчеты являются обязательным элементом коммуникации между компанией и нынешними и будущими клиентами, партнерами, обществом и государством.

Впрочем, существуют у компании и проблемы – в основном из-за непрозрачной работы не только конкурентов, но и контрагентов. «Часть контрагентов, у которых мы закупаем услуги или товары, налоговые органы считают рискованными. Эти контрагенты выводят НДС, и он не попадает в бюджет, как это должно быть по законодательству. И вместо того, чтобы бороться именно с этими рисковыми налогоплательщиками, налоговая отказывает в возмещении НДС компаниям, работающим официально и прозрачно», – говорят в компании.

Именно поэтому важно соблюдать принципы прозрачной и ответственной работы, убеждены в Метинвесте. И в условиях военных действий значение этих принципов растет, ведь прозрачные компании недополучают возмещение НДС, и это влияет и на оборотные средства компаний, а государство получает меньше налогов.

Метинвест Ахметова с 1 мая повысил зарплаты работникам производственных и ремонтных предприятий в Украине. Их оклады вырастут на 5—20%, а по самым дефицитным профессиям – до 25%. Наибольшее повышение получат сотрудники с низкими окладами в пределах одной профессии и квалификации. Кроме того компания ввела дополнительную командную премию для сотрудников: работники в условиях высокой инфляции в стране повысили свои доходы на 15%.