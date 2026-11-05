Метинвест: Украина не может позволить себе экспортировать опыт, навыки и знания промышленных работников

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Об этом заявила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук во время III Lviv Human Capital Forum 2026 года.

По ее словам, компания переживает один из сложнейших периодов с начала полномасштабного вторжения. Из-за российских атак остановились два металлургических комбината Группы, где работают почти 15 тыс. человек. Также не работают два из четырех горно-обогатительных комбинатов в Кривом Роге.

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Ситуацию усложняют блокада черноморских портов, сокращение квот ЕС на импорт стали и введение CBAM, ограничивающих возможности экспорта украинской металлопродукции.

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Но, несмотря на остановку производства, Метинвест пытается удержать работников. Компания продолжает выплачивать зарплаты, не переводит людей в простой и привлекает их к разборке завалов и подготовке предприятий к восстановлению.

«Сегодня наша главная задача – сохранить кадровый потенциал. Мы не можем позволить экспортировать опыт, навыки и знания. Поэтому для нас так важно сохранить ядро коллектива и технологическую экспертизу», — подчеркнула Петрук.

По ее словам, потеря квалифицированных специалистов может стать особым риском для будущего восстановления промышленности. Даже при наличии средств и оборудования возобновить производство будет сложно без людей, обладающих необходимыми компетенциями и опытом.

Компания также сокращает сроки подготовки новых специалистов и расширяет переквалификацию. В частности, сроки обучения подручного сталевара сократили с 9–12 до 4–6 месяцев, соединив онлайн-теорию с практикой непосредственно на производстве.

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«В условиях войны едва ли не самое важное — способность компаний быстро переучить людей», — отметила Петрук.

Отдельным резервом кадрового потенциала в Метинвесте называют ветеранов. В настоящее время около 8,5 тыс. работников компании служат в ВСУ, а более тысячи ветеранов уже вернулись или были привлечены к работе. Для их адаптации компания с 2023 года развивает систему реинтеграции, охватывающую переобучение, поддержку при возвращении к гражданской работе и подготовку коллективов.

Метинвест продолжает работать с молодежью, профтехами и собственным университетом «Метинвест Политехника», чтобы формировать кадровый резерв для будущего восстановления отрасли. Ведь, по словам Петрук, сохранение человеческого капитала сегодня не менее важно, чем восстановление производственных мощностей.

«Только совместными усилиями бизнеса и государства мы сможем создать систему, которая будет работать в пользу страны и во время войны, и после ее завершения», — подытожила она.

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Как известно, Метинвест Рината Ахметова неоднократно называли лучшим работодателем Украины: сейчас на компанию приходится почти треть ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса. Кроме того, вуз компании Метинвест Политехника предлагает ветеранам льготное поступление на перспективные инженерные специальности: в вуз их принимают без экзаменов, только по результатам собеседования.

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