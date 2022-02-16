"Метинвест" вложил в модернизацию производства за 16 лет 11 млрд долларов

Группа "Метинвест" по итогам 2021 года за 16 лет работы инвестировал в модернизацию производства более 11 млрд долларов.

Так, в прошлом году было завершено несколько крупных инвестиционных проектов, среди которых — ввод в эксплуатацию комплексов циклично-поточной технологии на Северном и Ингулецком ГОКах. Кроме того, запущен масштабный проект строительства нового цеха по производству холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона на ММК им. Ильича, сумма общих вложений составила более 1 млрд долларов. Это позволит заместить более 1 млн тонн импорта высококачественным отечественным продуктом.

Ещё один крупный экологический проект 2021 года – реконструкция с новым строительством газоочистных установок литейных дворов и бункерной эстакады доменной печи №5 на ММК им. Ильича.

Среди крупнейших реализованных инвестпроектов – строительство машины непрерывного литья заготовок №4, реконструкция газоочисток агломерационной фабрики и листопрокатного стана 1700 на ММК им. Ильича, а также модернизация обогатительной фабрики Центрального ГОКа, который начал производство железорудного концентрата и окатышей для технологии прямого восстановления железа (технология DRI).

За все это время в бюджеты всех уровней было отчислено более 217 млрд грн налоговых отчислений, из которых только в 2021 году – рекордные 52,7 млрд грн. Также в 2021-ом в Мариуполе началось строительство Метинвест Политехники – первого в Украине негосударственного ультрасовременного технического университета. В новом вузе, на строительство и запуск которого будет направлено более 30 млн евро, внедрят технологии ведущих мировых производителей. Метинвест Политехника станет новым стандартом качественного образования в стране, которое будет бесплатным для украинцев.