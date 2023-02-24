Метинвест за год войны направил на помощь стране и ВСУ более 3,1 млрд. грн.

В условиях полномасштабной войны в Украине группа Метинвест стала надежной опорой для военнослужащих, мирных жителей и своих сотрудников.

С 24 февраля 2022 года компания направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн – на нужды армии в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова. Об этом говорится в отчете компании.

«2022 стал серьезным вызовом для Метинвеста и Украины. Преодолеть новые вызовы как Метинвесту, так и стране, поможет сплоченность ради единственной цели — победы. Мы не раз доказывали, что на металлургов, горняков и шахтеров можно положиться в трудные времена, что Метинвест может быть опорой Украины. И сейчас мы продолжаем работать там, где возможно, наполнять бюджеты страны и регионов, платить налоги, обеспечиваем людей работой. В рамках Стального фронта Рината Ахметова поддерживаем украинское войско. За год войны мы передали армии беспрецедентное для отечественного частного бизнеса количество дронов и бронежилетов. Мы готовы оказывать мощную поддержку и дальше, а после победы — восстанавливать страну», — заявил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

За год войны Метинвест стал одним из самых больших частных доноров украинского войска. Защитники страны получили от компании 25 тысяч касок и более 150 тысяч бронежилетов, так что каждый десятый бронежилет в армии изготовил или закупил Метинвест.

Также Группа наладила производство продукции для защиты Украины. Помимо спецстали для бронежилетов предприятия производят специальные мобильные укрытия для укрепления окопов, бронированные щиты для операторов крупнокалиберного оружия, противотанковые ежи, шипованные цепи, минибастионы, саперные кошки для дистанционного разминирования территорий и другие вещи.

Метинвест отгрузил на фронт 123 мобильных укрытий. С начала войны из стали Метинвеста сделано более 80 тысяч противотанковых ежей. А из горячекатаного листа, поставляемого сбытовой компанией Метинвест-СМЦ, изготавливаются элементы жесткой защиты техники — внедорожников, медицинского транспорта, автомобилей коммунальных служб и другого оборудования, работающего в зоне обстрелов.

Собственными силами и в сотрудничестве с партнерами Метинвест выпускает полевые печки: около 5 тысяч этих изделий обогревают военных и жителей прифронтовых регионов. Также компания передает им твердое топливо, зимнюю форму, термобелье и обувь. В частности, более 7 тысяч сотрудников компании, служащих в рядах ВСУ, получили комплекты теплых вещей. На это направлено около 12 млн грн.

Поддерживать связь и заряжать рации и телефоны украинским разведчикам и пограничникам помогают 273 генератора и мультизарядные станции от Метинвеста. А чтобы укрепить обороноспособность, компания передала защитникам 1,2 тысячи дронов: такого количества беспилотников армии не снабжает ни один частный бизнес. Кроме того, Метинвест передал бойцам почти 1 700 тепловизоров и 321 автомобиль и «скорые». А для заправки машин предоставлено более 1,1 млн. литров горючего.

Также Метинвест отправляет на фронт медицинские грузы. Спасать жизнь раненых бойцов помогает более 31 тысяч турникетов и аптечек, другое медицинское оборудование и лекарства. А в сотрудничестве с благотворительным фондом PULSE Группа способствует развитию тактической медицины в Украине. На организацию обучения военнослужащих в зоне боевых действий Метинвест направил почти 6,2 млн. грн.

Чтобы не допустить гуманитарного кризиса в Украине, Метинвест в координации с Фондом Рината Ахметова запустил инициативу «Спасаем жизнь». Проект уже помог почти 425 тысячам людей – он предоставляет продукты питания, гигиенические средства, а также помогает пострадавшим в протезировании и психологической реабилитации.