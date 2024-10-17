Метинвест заплатил в бюджет Украины почти 50 миллиардов гривен налогов с начала войны

В 2021 году Группа Метинвест уплатила в бюджет страны 52,7 млрд грн налогов. После полномасштабного вторжения в 2022 году сумма ожидаемо снизилась до 20,5 млрд грн, а в 2023 году – до 14,6 млрд грн.

Впрочем, несмотря на сложные обстоятельства, компания приспосабливается и остается одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине: в течение первого полугодия этого года Метинвест увеличил уплату отчислений в бюджет до 10 млрд грн, и вошел в топ крупнейших налогоплательщиков Украины, который подготовило издание delo.ua.

Уменьшение объемов уплаченных налогов во время войны обусловлено многими факторами, в частности, проблемами с загрузкой активов, морской блокадой, потерей контроля над активами в Мариуполе и остановкой Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ). Влияют также постоянные обстрелы, логистические ограничения, дефицит электроэнергии и кадровый голод, указывают составители рейтинга.

Самые большие по объему отчисления: плата за пользование недрами (2,9 млрд грн), единый социальный взнос (1,8 млрд грн) и налог на доходы физических лиц (1,7 млрд грн). Размер ЕСВ увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку компания официально трудоустраивает своих работников, регулярно проводя индексацию и повышение зарплат.

«Это значительный вклад в развитие страны, что особенно важно в условиях, в которых сейчас оказалась Украина. Ведь налоги, полученные с белых зарплат, в частности, позволяют государству выделять ВСУ необходимые средства для выполнения их задач – прежде всего для обеспечения обороноспособности страны», — уверена директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

Кроме того, активы Метинвеста в прифронтовых городах генерируют налоги в местные бюджеты. Так, только в 2023 году предприятия компании уплатили более 261 млн. грн. налогов Покровской общине — треть от всех налоговых поступлений в местный бюджет.

«За время войны Метинвест преодолел множество вызовов. Многие испытания еще впереди. Наши усилия по перестройке бизнеса в новые условия и умение превратить проблемы в возможности дали свои результаты — налоговые выплаты растут. Это наш вклад в поддержку экономики Украины и регионов вблизи линии фронта, где работают предприятия компании», – говорит генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Среди самых больших вызовов, с которыми столкнулась компания – удорожание логистики, стабильность электроснабжения и дефицит работников: в настоящее время в Метинвесте открыто более 4 тысяч вакансий.

Напомним, сейчас украинские компании столкнулись со значительной проблемой: из-за решения правительства о приостановлении бронирования бизнес может потерять критически важных сотрудников. Последствия этого решения будут серьезными: речь идет о сокращении производства, потере налоговых поступлений в бюджет, ослаблении экономики и кризисе на продовольственном рынке. Дальнейшая же мобилизация специалистов высокого уровня приведет к потере возможности компаний поддерживать регионы присутствия и оказывать помощь Силам обороны.