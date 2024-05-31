Метинвест заплатил за 2 года 35 миллиардов гривен налогов, и планирует «зеленую» трансформацию производства в Украине – СЕО компании

С 2014 года компания Метинвест Рината Ахметова потеряла 6 мощных предприятий и заново перестраивала все логистические цепи. Несмотря на это, она остается одним из самых мощных доноров украинских сил обороны и планирует «зеленую» трансформацию своих заводов в Украине.

Об этом написал в своей колонке генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков.

«Еще в начале войны на востоке главный офис компании Метинвест переехал из Донецка в Киев. В 2017 году компания потеряла Енакиевский металлургический завод, Харцызский трубный завод и «Краснодонуголь». А в 2022 году россияне уничтожили два крупнейших комбината Группы в Мариуполе — Азовсталь и ММК имени Ильича. Под оккупацией оказался и Авдеевский коксохимический завод. Это стало мощным ударом для Метинвеста», – говорит Рыженков.

Во время войны приоритеты компании изменились: если до полномасштабного вторжения компания выделяла средства на социальную инфраструктуру, образование, спорт и культуру, то сейчас – поддерживает армию, оказывает гуманитарную помощь и занимается сотрудниками, ветеранами и безопасностью общин.

«Несмотря на все потери, Метинвест является одним из крупнейших доноров ВСУ и опорой Украины. Компания направила на помощь стране и ее гражданам 6 млрд грн, из которых более 2,9 млрд грн – на нужды армии, в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова. Также даже в условиях войны компании удается выпускать новую продукцию: за два года она наладила производство около 50 видов новых продуктов», — пишет СЕО Метинвесту.

Рост производственных мощностей и экспорта отразился на уплате налогов, позволяющих обеспечивать потребности фронта. В частности, за два последних года Метинвест уплатил более 35 млрд грн налогов и сборов в украинский бюджет, а за I квартал 2024 года – удвоил показатели прошлого года.

«Следующее же десятилетие станет периодом инноваций. Метинвест смог не просто приспособиться к работе во время войны, но и строит планы на безуглеродное будущее – в частности завод по производству зеленой стали в Италии. Он должен компенсировать потерю мариупольского производства и увеличить загруженность украинских горно-обогатительных комбинатов. Кроме того, он станет пилотным проектом для будущей зеленой трансформации предприятий компании в Украине», – пишет Рыженков.

Зеленая стратегия Группы предусматривает модернизацию украинских меткомбинатов "Каметстали" и "Запорожстали", а ГОК планируется переоборудовать под производство высококачественных окатков. Это потребует значительных инвестиций в перспективе 5-10 лет после окончания войны.

«Модернизированные предприятия будут нуждаться в работниках с высокой квалификацией. В компании видят металлургов будущего, которые будут управлять большими программируемыми машинами, как современные операторы дронов. Поэтому уже два года работает собственный университет компании Метинвест Политехника, выпустивший в этом году первых специалистов. Образование европейского качества станет значительным вкладом в развитие молодых людей, ориентированных на восстановление Украины», – резюмировал Рыженков.

Напомним, Группа Метинвест вошла в список 15 несокрушимых компаний-работодателей Украины по версии dsnews.ua. Метинвест попал в список за максимальные усилия по сохранению коллективов предприятий в условиях беспрецедентных вызовов, в частности, потери значительной части активов и работы в прифронтовых регионах.