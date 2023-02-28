МЕТRO Украина призывает штаб-квартиру МЕТRO закрыть бизнес в РФ

Команда МЕТRО Украина категорически осуждает преступную агрессию России против Украины – об этом заявили в офисе компании в Киеве.

«С первых дней полномасштабного вторжения мы неоднократно обращались в штаб-квартиру METRO в Дюссельдорфе с требованием немедленного закрытия бизнеса на территории государства-агрессора. К сожалению, METRO AG все еще остается в России. В то же время, позиция украинской команды есть и будет неизменной — МЕТRО должно уйти с российского рынка. Мы продолжаем борьбу и пытаемся убедить штаб-квартиру всеми возможными способами», – объяснили в киевском офисе METRO Украина.

Там напомнили, что команда МЕТRО Украина работает над обеспечением продовольственной безопасности государства и поддерживает работу своих торговых центров там, где это возможно, во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий.

«Сотрудники МЕТRO работают в сложных условиях, чтобы ежедневно продукты питания и другие товары получали сотни тысяч украинцев и профессиональных клиентов», — заявили в украинской компании.

Также локальная команда МЕТRO Украина активно осуществляет гуманитарную миссию, ежедневно передавая десятки тысяч единиц товаров в поддержку Вооруженных Сил Украины, Сил Территориальной Обороны, больниц, волонтерских организаций.

Также читайте METRO Украина направила ВСУ и переселенцам более 40 млн грн в год войны Новости компаний

«Товарные запасы наших временно закрытых торговых центров в Мариуполе и Николаеве были переданы нуждам украинской армии и местных общин. Мы работаем ради благосостояния украинцев и прилагаем много усилий, чтобы быть услышанными в штаб-квартире», — заявили в METRO Украина.

Как сообщалось ранее, за год войны МЕTRO Украина направила Вооруженным Силам Украины и переселенцам товаров более чем на 40 млн. грн. – в т.ч. 613 тонн продовольственных товаров, 34 тонн непродовольственных товаров, 65 тонн бытовой химии и средств гигиены.

В общей сложности помощь получили 227 воинских частей ВСУ и подразделений территориальной обороны, 34 больницы, 197 благотворительных организаций.