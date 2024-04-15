Между Украиной и США назревает спор: в WP назвали причины и последствия для фронта

Во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале Зеленского разозлила просьба США не бить по российским НПЗ.

Официальные лица США считают, что удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам ( НПЗ ) приведут к повышению мировых цен на энергоносители и увеличит количество атак России как возмездие. То, что Украина не удерживается от атак, усугубляет напряженность в отношениях с Америкой.

Об этом сообщает The Washington Post.

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По словам официальных лиц, призыв США не бить по российским НПЗ, озвученный во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, разозлил Зеленского и его главных помощников. Они рассказали, что президент Украины отклонил эту рекомендацию, не зная, отражает ли она позицию администрации Байдена.

Но в следующие недели Вашингтон усилил эту оговорку в многочисленных разговорах с Киевом, в том числе советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, посетившим столицу Украины в марте, и другими высокопоставленными чиновниками обороны и разведки США.

"Однако вместо того, чтобы молчаливо согласиться по просьбе США, Украина удвоила свою стратегию, нанеся удар по ряду российских объектов, включая атаку 2 апреля на третий по величине нефтеперерабатывающий завод России. Эти инциденты обострили напряженность в напряженных отношениях, поскольку Киев ожидает, примет ли Конгресс давно отложенный пакет помощи на сумму 60 миллиардов долларов, в то время как российские войска прорывают украинские позиции по всей линии фронта ", — говорится в статье.

Авторы издания отмечают, что долговременные украинские удары вывели из строя не менее 10 процентов мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов. Это происходит в то время, когда президент Байден наращивает свою предвыборную кампанию, а мировые цены на нефть достигают шестимесячного максимума.

Сторонники Украины в США обвиняют Белый дом в приоритете внутренней политики над военными целями Киева.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил на призыв США прекратить атаковать российские НПЗ.

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