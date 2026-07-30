Международные наблюдатели отметили системную проблему с обвинением по делу «Роттердам+»

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Об этом говорится в отчете миссии по результатам прошедшего 17 июля заседания ВАКС.

По наблюдениям экспертов, в ходе исследования доказательств как суд, так и сторона защиты неоднократно обращались к прокурору с просьбой конкретизировать, какие именно обстоятельства обвинения подтверждаются изучаемыми материалами, какое доказательное значение имеет каждый из них и как отдельные документы интегрируются в общую конструкцию обвинения.

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В миссии подчеркивают, что аналогичные ситуации фиксировались и на предыдущих заседаниях в этом производстве (25 и 29 мая, 2 и 3 июня, 15 июля), что свидетельствует о системном характере соответствующей процессуальной проблематики.

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По мнению наблюдателей, потребность в постоянном уточнении обвинительной позиции уже во время судебного разбирательства оказывает непосредственное влияние на эффективность права на защиту: обвиняемый может реально защищаться только тогда, когда четко понимает, какие фактические утверждения положены в основу обвинения и какими доказательствами они подтверждаются.

Эксперты напоминают, что право быть подробно информированным о характере и основаниях обвинения гарантировано подпунктом «а» пункта 3 статьи 6 Конвенции, а обязанность доказать виновность вне разумного сомнения лежит на стороне обвинения. По позиции ЕСПЧ, какие-либо обоснованные сомнения относительно согласованности доказательной конструкции не могут толковаться в ущерб обвиняемому (принцип in dubio pro reo).

По заключению миссии систематическая необходимость обращаться к прокурору за уточнениями может ограничивать реальную возможность защиты эффективно опровергать доводы обвинения. Проводка рекомендована для дальнейшего мониторинга.

Мониторинговая миссия IAC ISHR выполняет одну из основных задач IAC ISHR – содействие соблюдению права на справедливый суд и внедрению современных практик в судопроизводство.

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