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Международные наблюдатели увидели риски для справедливого суда по делу «Роттердам+»
Мониторинговая миссия IAC ISHR по итогам наблюдения за рассмотрением дела «Роттердам+» в Высшем антикоррупционном суде заявила о совокупности процессуальных обстоятельств, которые подвергают сомнению определенность, последовательность и внутреннюю согласованность обвинительной версии.
Об этом идет речь в отчете миссии по результатам заседания 15 июля.
По оценке наблюдателей, в ходе исследования доказательств сторона защиты неоднократно указывала на противоречия, неточности и недостаточную конкретизацию фактических обстоятельств, на которые ссылалось обвинение. В то же время суд сам неоднократно задавал прокурору вопрос относительно доказательного значения отдельных материалов и их связи с инкриминируемыми действиями.
В миссии подчеркивают: придание спорным материалам решающего значения без надлежащей проверки и без реальной возможности защиты их опровергнуть может подвергнуть сомнению общую справедливость производства.
Эксперты напоминают позицию Европейского суда по правам человека, согласно которой обвинительный приговор может основываться на убедительных, достоверных и согласованных доказательствах, а все разумные сомнения толкуются в пользу обвиняемого.
По заключению наблюдателей, если выявленные противоречия не будут устранены, а доказательное значение материалов мотивированно объяснено, это может сузить возможности защиты и поднять вопрос о соответствии обвинения стандарту доказательства виновности «вне разумного сомнения». Такие признаки могут быть релевантными для оценки соблюдения гарантий статьи 6 Европейской конвенции по правам человека.
Мониторинговая миссия IAC ISHR выполняет одну из основных задач IAC ISHR – содействие соблюдению права на справедливый суд и внедрению современных практик в судопроизводство.