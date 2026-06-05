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Об этом говорится в двух отчетах миссии по итогам заседаний 25 и 29 мая.

В частности наблюдатели миссии обратили внимание на способ представления стороной обвинения сложных финансово-экономических доказательств. Во время заседания 25 мая прокурор неоднократно подходил к судейскому столу и предоставлял суду дополнительные объяснения по содержанию материалов, в то время как другие участники процесса не имели возможности в полной мере слышать такие объяснения и фиксировали, что им непонятно, на какие обстоятельства ссылается сторона обвинения. Только после замечаний прокурор возвращался на место и продолжал оглашение материалов.

По мнению экспертов миссии, такой порядок фактически исключал возможность своевременного восприятия стороной защиты части объяснений, что является риском процессуального дисбаланса.

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На заседании 29 мая сторона защиты прямо выражала обеспокоенность тем, что отдельные действия и замечания суда фактически воспринимаются ею как помощь обвинения в конкретизации и структурировании ее позиции при представлении доказательств.

Сам суд в обоих заседаниях неоднократно обращал внимание прокурора на недостаточную подготовленность, рекомендовал готовить письменную позицию относительно сложных финансово-экономических материалов и подчеркивал необходимость более четко увязывать доказательства с конкретными элементами обвинения.

Защита также отмечала, что прокурор ссылается на материалы, которые еще не были непосредственно исследованы судом, а на момент озвучивания возражений защиты не все соответствующие документы находятся перед судом в визуально доступной форме.

Отдельно зафиксировано, что 25 мая заседание состоялось в отсутствие защитника двух обвиняемых — несмотря на то, что именно в этот день проходило непосредственное исследование сложных финансово-экономических доказательств стороны обвинения.

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Миссия IAC ISHR не квалифицирует зафиксированные обстоятельства как однозначное нарушение ст. 6 ЕКПЧ на данном этапе производства, однако рекомендует дело к дальнейшему мониторингу.

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