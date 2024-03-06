Международные резервы Украины сократились: сколько потеряли за месяц и какие причины

Международные резервы Украины на начало марта составили около $37,1 миллиарда.
По состоянию на 1 марта 2024 г. международные резервы Украины составляли 37,052 млрд дол. США. В феврале они снизились на 3,8% или на 1,473 млрд дол.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Такую динамику объясняют валютными интервенциями НБУ для сохранения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, частично компенсированными поступлениями от международных партнеров.
Отмечается, что динамику резервов в феврале определял ряд факторов:
- Операции НБУ на валютном рынке Украины – Нацбанк продал на валютном рынке $1 540,6 млн и выкупил в резервы $31,9 млн. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в феврале составила $1 508,7 млн, уменьшившись в 1,4 раза по сравнению с январем .
- Поступления в пользу правительства и выплаты по обслуживанию и погашению государственного долга.
- Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют). В феврале благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 199,5 млн дол. США.
"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование в 4,9 месяца будущего импорта", - подытожили в НБУ.
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