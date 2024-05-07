Международные резервы Украины сократились – какая причина

Международные резервы Украины по состоянию на 1 мая 2024 года, по предварительным данным, составили $42,4 млрд. В апреле они снизились на 3,1%. Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для обеспечения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, частично компенсированными поступлениями от международных партнеров.

Об этом сообщила прессслужба НБУ.

В целом в апреле 2024 года динамику международных резервов определял ряд факторов.

Операции Нацбанка на валютном рынке Украины

Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 2 295,4 млн дол. США и выкупил в резервы 30,9 млн дол. США.

"Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в апреле составила 2 264,5 млн дол. США, увеличившись по сравнению с мартом. Это связано с ростом спроса на валютном рынке, прежде всего на фоне активизации расходов правительства благодаря налаживанию ритмичности поступления внешней помощи со второй половины марта", — говорится в сообщении.

Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 1649,7 млн дол. США. Из этой суммы:

1 603,1 млн. дол. США – второй транш от Европейского союза в рамках переходного финансирования по программе Ukraine Facility;

46,6 млн дол. США – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 884,5 млн. дол. США, из которых:

673,7 млн. дол. США – обслуживание и погашение долга перед Европейским Союзом;

162,3 млн дол. США – обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

6,5 млн дол. США – обслуживание валютных ОВГЗ;

42,0 млн дол. США – уплата долга перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 92,6 млн. дол. США.

Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют)

В апреле благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 224,3 млн. дол. США.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,5 месяца будущего импорта

Напомним, в НБУ рассказали, что будет с ценами в ближайшие месяцы – обновленный прогноз инфляции.

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