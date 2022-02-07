Международные резервы Украины в январе уменьшились на 5%, НБУ назвал причины

Падение обусловлено, прежде всего, валютными интервенциями НБУ для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке.

По состоянию на 1 февраля международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $29,287 млрд.

Об этом сообщили в Нацбанке.

"Уменьшение уровня международных резервов в течение прошлого месяца обусловлено, прежде всего, валютными интервенциями Национального банка, направленными на сглаживание чрезмерных колебаний на валютном рынке, вызванных преимущественно психологическим фактором", — говорится в сообщении.

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Так, в январе на валютном рынке ощутимо вырос спрос на валюту из-за ухудшения информационной среды на фоне геополитического напряжения. Среди других причин – сезонная активизация бюджетных выплат в конце 2021 года и высокие цены на энергоносители на мировых рынках. НБУ в январе продал на межбанке $1,5 млрд, что сдержало временный всплеск спроса на валютном рынке. В конце месяца ситуация нормализовалась и НБУ купил на валютном рынке $197,7 млн. Чистая продажа валюты Нацбанком в январе составила $1,3 млрд.

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Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в январе составил $416,8 млн. Из этой суммы $186,2 млн были направлены на обслуживание и погашение внутренних гособлигаций (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте, $61, 7 млн — на обслуживание еврооблигаций (ОЗГП), а остальные — на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

В то же время валютные поступления в пользу правительства составляли $146,9 млн, в том числе $143,4 млн поступили от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте.

Напомним:

На 1 января 2022 года международные резервы Украины составляли $30,94 млрд. 2021 г. они выросли на $1,8 млрд, или на 6%.

В декабре 2021 года международные резервы Украины выросли на $342,5 млн или на 1,1%.

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