Международные резервы Украины за октябрь сократились: сколько они составляют

Динамику международных резервов в октябре определял ряд факторов и прежде всего – операции Национального банка на валютном рынке Украины.

Международные резервы Украины за октябрь сократились на 6% и по состоянию на 1 ноября 2024 составили 36,6 млрд долларов США.

Об этом сообщил Национальный банк Украины.

"По состоянию на 1 ноября 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 36,6 млрд долл. США. В октябре они снизились на 6,0%. Несмотря на уменьшение, объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка", – говорится в сообщении.

Динамику международных резервов в октябре определял ряд факторов и прежде всего – операции Национального банка на валютном рынке Украины.

Национальный банк продал на валютном рынке 3 429,9 млн долл. и выкупил в резервы 2 млн дол. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в октябре составила 3,43 млн дол.

Вторым фактором было поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга. На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 1 991,4 млн. долей. Из этой суммы:

$1 111,2 млн – от Международного валютного фонда;

$569,1 млн – от размещения валютных ОВГЗ;

$289,5 млн – от правительства Канады;

$21,6 млн – грантовые средства от правительства Сербии.

По данным НБУ, в октябре на валютные счета правительства поступило почти 2 млрд долларов, в том числе 1,11 млрд от МВФ, 569,1 млн от размещения валютных ОВГЗ, 289,5 млн от правительства Канады и 21,6 млн грантовых средств от правительства Сербии. .

В Нацбанке отметили, что на обслуживание и погашение госдолга израсходовано 943,4 млн долл., из которых:

$710 млн – на валютные ОВГЗ;

$186 млн – обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

$21,6 млн – обслуживание и погашение долга перед ЕИБ;

$11,6 млн – обслуживание долга перед ЕС;

$14,2 млн – уплата другим международным кредиторам.

Кроме того, в октябре Украина уплатила Международному валютному фонду 87,9 млн. дол. США.

Также в октябре благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 143,8 млн. дол.

Напомним, на валютном рынке в ноябре сохранится относительно спокойная ситуация. Валютные интервенции НБУ сделают невозможным ажиотаж или панику. Но текущие коридоры допустимых колебаний курса валют несколько сместятся вверх. Курс доллара может максимально приблизиться к отметке в 42 грн.

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