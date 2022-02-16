Миллиард гривен на книги: на что украинцы тратят "ковидную" тысячу

Многие тратят на билеты в кинотеатры.
Украинцы продолжают активно тратить "ковидную" тысячу: больше всего денег потратили на книги.
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
Услугой "єПідтримка" уже воспользовались почти девять миллионов украинцев. С начала программы потратили три миллиарда гривен.
Чаще украинцы за эти деньги покупали книги, рассказали в Министерстве культуры и информационной политики. Потратили на это миллиард гривен.
На втором месте по популярности – билеты в кинотеатры. На это потратили более 600 миллионов гривен. На театры, концерты и другие развлекательные мероприятия украинцы отдали около 350 миллионов.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что все украинцы в возрасте от 60 лет получат от государства бесплатный смартфон и льготный тариф. Новая государственная программа, предварительно, будет запущена в апреле 2022 года. Какие модели смартфонов раздадут украинцам – Зеленский не уточнил.
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