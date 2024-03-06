Миллиардер стремится помочь Украине бороться с российской агрессией: о чем идет речь

В настоящее время ведутся переговоры по созданию совместного предприятия и поиск соответствующих мест для производства артиллерийских и танковых снарядов.

Чешский миллиардер и главный исполнительный директор компании Czechoslovak Group AS Михал Стрнад планирует инвестировать "сотни миллионов евро" в Украину. Эти средства могут быть вложены в совместное с государственным концерном "Укроборонпром" производство боеприпасов.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

По словам Стрнада, в настоящее время продолжаются переговоры по созданию совместного предприятия и поиск соответствующих мест для производства артиллерийских и танковых снарядов, а также тяжелой техники.

Также читайте Президент Чехии сделал важное заявление о снарядах для ВСУ

Кроме боеприпасов, CSG производит военные и гражданские грузовики Tatra, бронеавтомобили и колесные самоходные гаубицы, а также модернизирует советские танки Т72 для украинской армии.

На своих заводах в Словакии, Испании и Сербии компания чешского миллиардера увеличила производство крупнокалиберных боеприпасов более чем в 10 раз с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году.

"Нелегко управлять таким быстрым ростом. Если у нас будет соглашение, мы передадим наши технологии Украине. Таким образом мы могли бы использовать их возможности и их людей для наращивания производства артиллерийских и танковых боеприпасов", — заявил он журналистам в Праге в среду, 6 марта.

Напомним, Вооруженные силы Украины могут получить первую партию сотен тысяч 155-мм артиллерийских снарядов от ряда европейских стран при посредничестве Чехии.

Читайте также: