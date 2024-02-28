"Миллиардный распил": в смете реконструкции Дегтяровского путепровода цены завышены в 2-3 раза

Во время проведения тендера подрядчик не обнародовал смету цен на стройматериалы, которые оказались намного выше рыночных.

Общая стоимость реконструкции путепровода возле станции метро Шулявская в Киеве составила 920 миллионов гривен. Более трети этой суммы получил за свою работу подрядчик — ООО "Ростдорстрой". Но впоследствии оказалось, что цены на стройматериалы в смете намного выше рыночных.

Об этом пишет сайт "Наши деньги", назвав мошенническую схему "миллиардным распилом".

Одесский подрядчик ООО Ростдорстрой получил подряд на реконструкцию киевского путепровода на пересечении улиц Дегтяревской и Александра Довженко 1 июня 2023 года. Работы были проведены и в декабре мост открыли для проезда. Но во время тендера смета проекта не была обнародована в системе Прозорро, поэтому уже в 2024 году Центр противодействия коррупции подал запрос на раскрытие информации о ценах на использованные стройматериалы.

Как оказалось, некоторые стройматериалы были приобретены по ценам вдвое и даже втрое дороже, чем в среднем по Украине. А именно:

полиуретановая смола Sika Icosit KC 340/45 по 2 841 грн/кг – в 2,5 раза дороже, чем в Польше, в Украине используется редко, потрачено 155 млн грн;

асфальт по 7 195 грн/т – на 20% дороже рыночной цены по Украине, потрачено 115 млн грн;

арматурная сталь по 63 435 грн/т – на 42% дороже, потрачено 29 млн грн;

песок по 585 грн/куб. м – на 27% дороже, потрачено 13 млн грн;

щебеночно-песчаная смесь С5 по 1088 грн/куб. м – на 43% дороже, потрачено 7 млн грн.

По информации системы "E-Data", за выполнение работ "Киевавтодор" заплатил подрядчику 313 млн. грн.

Бенефициарами одесской компании "Ростдорстрой" через австрийскую компанию "Юттема АУ ГмбХ" является депутат Одесского горсовета от партии "Доверяй делам" мэра города Геннадия Труханова. Сама же фирма получила за 2022-2023 год дорожніх подрядов на сумму 8,54 млрд грн.

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