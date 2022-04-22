"Миллиарды долларов": Зеленский назвал, сколько Украина нуждается на месяц в средствах для компенсации экономических потерь от войны

"Миллиарды долларов": Зеленский назвал, сколько Украина нуждается на месяц в средствах для компенсации экономических потерь от войны

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стране нужна помощь в размере 7 млрд. долларов в месяц, чтобы компенсировать экономические потери от войны.

Украинский президент отметил, что для восстановления после этой войны Украина потребует еще сотен миллиардов долларов.

Об этом глава государства сказал в обращении, выступая к Всемирному банку в четверг, 21 апреля.

Зеленский подчеркнул, что российские военные целенаправленно уничтожают все объекты, которые могут дать экономическую основу для жизни. Это железнодорожные вокзалы, продовольственные склады, хлебозаводы, нефтебазы и т.д.

"По состоянию на это время – учитывая экономический спад и разрушенные экономические связи – мы нуждаемся в 7 миллиардах долларов финансовой поддержки ежемесячно. Для восстановления после этой войны Украина потребует еще сотен миллиардов долларов. Я уверен, у каждого из вас есть эти расчеты, уверен в этом.Также честно говорить, что Россия сопровождает эту войну против нас агрессивными мерами на мировых рынках. Они специально создают такие условия, чтобы не только на продовольственном рынке, но и на топливном рынке и в целом на сырьевых рынках была нестабильность", – сказал президент.

Обращение Владимира Зеленского к Всемирному банку

Напомним, что Рада во время заседания парламента 21 апреля увеличила госбюджет на 200 млрд грн. Средства пойдут на обороноспособность ВСУ и внутриперемещенным лицам.

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