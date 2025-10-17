Миллион гривен и BMW от monobank: где искать лимоны и как выиграть главные призы

Розыгрыш monobank взорвал Сеть

Реклама

Украинский monobank запустил розыгрыш, захвативший Сеть. Среди призов — миллион гривен и BMW. Для участия нужно найти минимум 10 лимонов.

Розыгрыш запустили в приложении monobank в честь того, что там сейчас 10 миллионов клиентов. Об этом сообщил основатель monobank Олег Гороховский.

Что это за розыгрыш?

Всего в приложении можно найти 50 или 51 лимон — последний «мифический», и неизвестно, существует ли он на самом деле.

Реклама

Гороховский рассказал, что тот, кто соберет 10 лимонов, — участвует в розыгрыше 100 iPhone 17. А еще получит скин в память. Для детских карт дополнительно разыграют 1000 банок шоколадных монет.

Тот, кто соберет 50 лимонов, — соревнуется за 1 000 000 гривен. Если найти 51 лимон — получите BMW 3. Для владельцев детских карт 51-й лимон другой, и если найти его — будет поездка в Диснейленд для победителя и четырех его друзей.

На поиски у пользователей есть четыре дня.

Где искать лимоны?

Среди пользователей такой розыгрыш вызвал большой ажиотаж. Все бросились искать лимоны и начали находить их в самых неожиданных местах.

Реклама

На главном экране телефона нужно зажать иконку моно. Там выкинет кнопку забрать лимон,

— рассказал в комментарии один из «искателей».

В Сети также активно обсуждают, где можно найти лимоны. В частности, начали создавать целые списки, «чек-листы», где спрятаны лимоны.

Некоторые посты с подсказками полнее, а некоторые содержат меньше информации. Однако это не умаляет ажиотажа, который наделал Монобанк.

Участие в розыгрыше решило принять большое количество людей. Некоторые делятся тем, сколько уже лимонов удалось найти. Цифры отличаются от нескольких штук до почти 50.

Реклама

К слову, приложение не выдержало наплыва пользователей и там произошел технический сбой.

Что придумали изобретательные украинцы?

К слову, украинцы придумали новую схему заработка. На OLX уже есть объявления, где предлагают найти те же лимоны за деньги.

Расценки, как можно увидеть в объявлениях, на такого рода услуги разные. Кто просит от 50 гривен, кто — 200. Предпринимательская жилка, скажем так, заточена на «УРА!».

Объявления на OLX

Сбой в monobank

Напомним, в monobank 16 октября произошел сбой. Пользователи сообщают, что, в частности, не могут совершить вход в приложение. Как отметил соучредитель банка Олег Гороховский, сбой может быть связан с розыгрышем.