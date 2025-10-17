- Дата публикации
Миллион гривен и BMW от monobank: где искать лимоны и как выиграть главные призы
У mono набралось 10 миллионов клиентов. По этому случаю банк запустил масштабный розыгрыш: нужно собирать лимоны в приложении, за которые можно выиграть BMW, миллион гривен или поездку в Диснейленд.
Украинский monobank запустил розыгрыш, захвативший Сеть. Среди призов — миллион гривен и BMW. Для участия нужно найти минимум 10 лимонов.
Розыгрыш запустили в приложении monobank в честь того, что там сейчас 10 миллионов клиентов. Об этом сообщил основатель monobank Олег Гороховский.
Что это за розыгрыш?
Всего в приложении можно найти 50 или 51 лимон — последний «мифический», и неизвестно, существует ли он на самом деле.
Гороховский рассказал, что тот, кто соберет 10 лимонов, — участвует в розыгрыше 100 iPhone 17. А еще получит скин в память. Для детских карт дополнительно разыграют 1000 банок шоколадных монет.
Тот, кто соберет 50 лимонов, — соревнуется за 1 000 000 гривен. Если найти 51 лимон — получите BMW 3. Для владельцев детских карт 51-й лимон другой, и если найти его — будет поездка в Диснейленд для победителя и четырех его друзей.
На поиски у пользователей есть четыре дня.
Где искать лимоны?
Среди пользователей такой розыгрыш вызвал большой ажиотаж. Все бросились искать лимоны и начали находить их в самых неожиданных местах.
На главном экране телефона нужно зажать иконку моно. Там выкинет кнопку забрать лимон,
— рассказал в комментарии один из «искателей».
В Сети также активно обсуждают, где можно найти лимоны. В частности, начали создавать целые списки, «чек-листы», где спрятаны лимоны.
Некоторые посты с подсказками полнее, а некоторые содержат меньше информации. Однако это не умаляет ажиотажа, который наделал Монобанк.
Участие в розыгрыше решило принять большое количество людей. Некоторые делятся тем, сколько уже лимонов удалось найти. Цифры отличаются от нескольких штук до почти 50.
К слову, приложение не выдержало наплыва пользователей и там произошел технический сбой.
Что придумали изобретательные украинцы?
К слову, украинцы придумали новую схему заработка. На OLX уже есть объявления, где предлагают найти те же лимоны за деньги.
Расценки, как можно увидеть в объявлениях, на такого рода услуги разные. Кто просит от 50 гривен, кто — 200. Предпринимательская жилка, скажем так, заточена на «УРА!».
Сбой в monobank
Напомним, в monobank 16 октября произошел сбой. Пользователи сообщают, что, в частности, не могут совершить вход в приложение. Как отметил соучредитель банка Олег Гороховский, сбой может быть связан с розыгрышем.