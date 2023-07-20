Миллион гривен на медали: в Ивано-Франковске потратят кучу бюджетных средств на "рыцарские" награды (фото)

Украинцы снова заговорили о целесообразности использования бюджетных средств на такие нужды во время войны.

Ивано-Франковский областной совет заключил договор на закупку трех тысяч медалей "Рыцарь боевого чина". На это из бюджета потратят миллион гривен. Соответствующий тендер размещен на площадке публичных закупок ProZorro.

В Сети в очередной раз удивляются целесообразностью использования бюджетных средств во время полномасштабной войны в Украине.

"Медали 3000 шт. Один миллион гривен израсходован из областного бюджета. Ивано-Франковск. Июнь 2023 г. Эти медали для кого? И какое отношение к ним имеет областной совет? – написала Снежана Чорний на своей странице в Facebook.

Однако пользователь Мирон Дмитрик не соглашается с ней. Мужчина предполагает, что награды предназначены для военных.

“Одна медаль – 433 грн. Много? Не думаю. И многим ребятам приятно, когда их награждают отличиями. Как государственными, так и местными. Честно говоря, не понимаю, что здесь для вас всех не так”, – написал мужчина.

О чем идет речь в тендере

1 300 000 гривен – ожидаемая стоимость закупки. Участие в торгах приняли две компании. Победителем стало ООО "Герольдмастер" из Киева, с которым областной совет заключил договор на миллион гривен. Средства компания должна получить после поставки товаров.

Договор на закупку товаров за государственные средства / Фото: ProZorro

Срок поставки медалей в Ивано-Франковск – до 30 сентября этого года. Для кого они предназначены из тендера непонятно. ТСН.ua обратился в облсовет с официальным запросом по поводу закупки. Как только придет ответ, мы опубликуем его на сайте.

В тендерной документации есть эскиз готовых изделий. Отмечается, что помимо трех тысяч медалей, у поставщика заказали флокированные и бархатные футляры для наград, а также удостоверения к ним. На них из бюджета потратят 218 380 гривен.

Договор на закупку товаров за государственные средства / Фото: ProZorro

Напомним, Сеть пестрит публикациями о различных тендерах, проводимых в разных городах Украины. Если полистать сайт Prozorro, то кажется, что мы живем в мирной стране, где полтора года нет полномасштабной войны. Украинцы удивляются: десятки миллионов гривен чиновники разных уровней направляют сугубо на нужды мирной жизни.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия обратился к мэрам городов и чиновников с предупреждением на фоне скандальных госзакупок. По его словам, в обществе назревает очень серьезное недовольство такими действиями из-за странных приоритетов при осуществлении закупок.

Читайте также: