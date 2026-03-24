Миллионные гонорары: сколько заработала за год и что задекларировала Свириденко

Свириденко обнародовала декларацию - сколько премьер заработала за год

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко обнародовала свою электронную декларацию за 2025 год, где указала почти 4,8 млн грн совокупного дохода.

Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре.

Согласно документу, основную часть заработка сформировали выплаты от Киевской школы экономики (KSE) — более 3,2 млн грн в виде гонораров и оплат по гражданско-правовым договорам.

Заработная плата в должности составила 1,37 млн грн.

Еще около 144 тыс. грн. Свириденко получила от сдачи имущества в аренду, а также задекларировала незначительные выплаты от Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего.

Отдельно в декларации указаны расходы на образование ребенка, а это более 513 тыс. грн. Денежные средства на обучение дочери направил ее отец.

Среди сбережений премьер указала 138,7 тыс. грн на банковских счетах, 100 тыс. грн гарантийного депозита по аренде жилья, а также 10 тыс. долларов наличными.

Недвижимость и авто Свириденко

В собственности Юлии Свириденко есть квартира в Киеве площадью 33,5 кв. м, две квартиры в Чернигове (одна полностью и часть в другой), а также земельный участок в Черниговской области. В то же время в столице она арендует жилье площадью почти 93 кв. м.

В декларации указано использование автомобиля BMW X3 2016 года выпуска.

Как свидетельствуют предыдущие декларации, доходы должностной лица растут ежегодно: от 704 тыс. грн в 2019-м до более 4,4 млн грн в 2024-м.

