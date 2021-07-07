"Миллионные выплаты правлению "Нафтогаза" неадекватны результатам его работы", - энергоэксперт Андриан Прокип

Если бы "Нафтогаз" проявлял прозрачность в установлении целей менеджмента, результатах его работы и выплатах, то, возможно, формулировка КРI и результаты были бы другими. А по факту, имели место иногда абсурдные КРI, местами такие, которые не являются прогрессом, но в результате - отличная оценка и миллионные выплаты.

Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт программы "Энергетика" Украинского института будущего Андриан Прокип.

Эксперт проанализировал информацию о вознаграждении членов правления НАК "Нафтогаз Украины" за 2020 год и пришел к выводу, что в данном вопросе интересен подход к результативности – сопоставлению целей и полученных результатов. Однако, к сожалению, результативность правления НАКа далеко не всегда очевидна.

"У председателя правления, кроме основной цели - получение прибыли и выплата дивидендов государству, включены дополнительные индивидуальные цели, например, сокращение зависимости страны от импорта природного газа. По факту, импортная зависимость страны по газу сокращалась, но прежде всего за счет сокращения потребления (по разным причинам: энергосбережение и экономический спад). Но и роста добычи в Нафтогазе за последние годы не наблюдалось. То есть, если на фоне падения потребления падала и добыча, то председатель правления все равно эффективный и имеет право на бонусы?", - отмечает Андриан Прокип.

По его мнению, точно также интересно взглянуть на цели Сергея Переломы, получившего вознаграждение в сумме 62,8 млн. грн. (до налогообложения).

"Среди целей ему поставленных - "Ускорить переход к устойчивой энергетики путем реализации проектов по генерациӥ энергии солнца и ветра". Весомость цели - 20%! Результат Переломы по этой целью - строительство СЭС Чуднов (установленная мощность – 33,31 МВт) и СЭС Андреевка (1 МВт, в документе почему-то указано, что это ВЭС). Итого, на минуточку, это - 0,47% от установленной мощности объектов ВИЭ (СЭС + ВЭС + БиоЕС) в Украине. То есть за вклад в новую энергетику в размере менее полпроцента дают 20% всех выплат вознаграждения Переломе. Может Нафтогаз, с его любовью к экспатам взял бы лучше на работу Карла Стурена и Виндкрафт Украина, чтобы эту функцию выполнять? Результат был бы выше за те же деньги", - пишет энергоэксперт.

Говоря о выплате 59,5 млн. грн. исполнительному директору по трансформации, члену правления Отто Ватерландеру, эксперт отметил: "Среди его целей, в частности - "Обеспечение добычи газа". Вес цели, внимание - 5%. И здесь ключевые результаты господина Ватерландера, указанные в документе: Обеспечение добычи в 2020 г. – 13,2 млрд. куб. м товарного газа и обеспечение добычи в 2021 на аналогичном постоянном уровне. Но в 2019 году объем добычи товарного газа составлял 13,6. То есть, закладывалось уменьшение добычи на 400 млн куб м г/г, и должностное лицо за выполнение плана уменьшения получает премию", - отмечает Прокип.

Он также сообщил, что среди "положительных" результатов работы Ватерландера (по оценке председателя правления Андрея Коболева) было, согласно документу, "Заключение соглашения по распределению продукции (СРП) с Vermillion". Однако соглашение заключено не было -Vermillion вышла из переговоров.

По мнению эксперта, невнятными выглядят и цели члена правления Петруса Стефануса Ван Дрила, вознаграждение которого составило 45,9 млн. грн. Среди индивуальных целей - "Содействие СП по бурению и контракта по интенсификации добычи".

"Кто-то что-то слышал о СП по бурению? Нет, однако выполнение задачи было оценено на отлично. Среди других задач: "Регулярно предоставлять улучшенные отчеты с четкими определениями или "единственной версией истины" - также отлично. Что является "единственной версии истины" пока неизвестно, однако читая почти абсурдные KPI, понимаешь, что истина с таким менеджментом и таким целеполаганием, где-то ... где-то там, куда нам всем нельзя совать свой нос", - отметил Андриан Прокип.

Ранее сообщалось, несмотря на убытки в размере почти 700 млн долларов в 2020 году, топ-менеджмент "Нафтогаза" получил многомиллионные бонусы за свою работу в прошлом году.

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