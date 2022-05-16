Милованов, Фукуяма и Макфол: кто будет консультировать Украину относительно преодоления последствий войны

В Консультативный совет вошли всемирно известные эксперты по экономике.
В Украине создан Консультативный совет при Нацсовете по восстановлению Украины от последствий войны.
Об этом сообщил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в собственном Telegram-канале.
По его словам, в Консультативный совет вошли всемирно известные эксперты по экономике:
- Юрий Городниченко, профессор экономики Калифорнийского университета Беркли;
- Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики, ассоциированный профессор Питтсбургского университета;
- Фрэнсис Фукуяма, профессор Стэнфордского университета, директор программы магистратуры по международной политике (MIP);
- Майкл Макфол, профессор политических наук Центра по демократии, развитию и верховенству закона при Стэнфордском университете;
- Маттео Патроне, директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа;
- Аруп Банерджи, региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы;
- Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора Украины в МВФ;
- Иван Миклош, бывший заместитель премьер-министра, министр финансов, министр экономики в правительствах Словакии;
- Юрий Витренко, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".
"Вторая новость — работу Нацсовета будет сопровождать компания из топ-3 мировых компаний по стратегическому консалтингу", — добавил Гетманцев.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил ЕС взять на себя ведущую роль в восстановлении одного из регионов Украины.
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