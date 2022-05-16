Милованов, Фукуяма и Макфол: кто будет консультировать Украину относительно преодоления последствий войны

Милованов, Фукуяма и Макфол: кто будет консультировать Украину относительно преодоления последствий войны

В Консультативный совет вошли всемирно известные эксперты по экономике.

В Украине создан Консультативный совет при Нацсовете по восстановлению Украины от последствий войны.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в собственном Telegram-канале.

По его словам, в Консультативный совет вошли всемирно известные эксперты по экономике:

Юрий Городниченко, профессор экономики Калифорнийского университета Беркли;

Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики, ассоциированный профессор Питтсбургского университета;

Фрэнсис Фукуяма, профессор Стэнфордского университета, директор программы магистратуры по международной политике (MIP);

Майкл Макфол, профессор политических наук Центра по демократии, развитию и верховенству закона при Стэнфордском университете;

Маттео Патроне, директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа;

Аруп Банерджи, региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы;

Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора Украины в МВФ;

Иван Миклош, бывший заместитель премьер-министра, министр финансов, министр экономики в правительствах Словакии;

Юрий Витренко, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".

"Вторая новость — работу Нацсовета будет сопровождать компания из топ-3 мировых компаний по стратегическому консалтингу", — добавил Гетманцев.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил ЕС взять на себя ведущую роль в восстановлении одного из регионов Украины.

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