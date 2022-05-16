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Милованов, Фукуяма и Макфол: кто будет консультировать Украину относительно преодоления последствий войны

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Милованов, Фукуяма и Макфол: кто будет консультировать Украину относительно преодоления последствий войны

Фото: Право на владу

В Консультативный совет вошли всемирно известные эксперты по экономике.

В Украине создан Консультативный совет при Нацсовете по восстановлению Украины от последствий войны.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в собственном Telegram-канале.

По его словам, в Консультативный совет вошли всемирно известные эксперты по экономике:

  • Юрий Городниченко, профессор экономики Калифорнийского университета Беркли;
  • Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики, ассоциированный профессор Питтсбургского университета;
  • Фрэнсис Фукуяма, профессор Стэнфордского университета, директор программы магистратуры по международной политике (MIP);
  • Майкл Макфол, профессор политических наук Центра по демократии, развитию и верховенству закона при Стэнфордском университете;
  • Маттео Патроне, директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа;
  • Аруп Банерджи, региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы;
  • Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора Украины в МВФ;
  • Иван Миклош, бывший заместитель премьер-министра, министр финансов, министр экономики в правительствах Словакии;
  • Юрий Витренко, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".

"Вторая новость — работу Нацсовета будет сопровождать компания из топ-3 мировых компаний по стратегическому консалтингу", — добавил Гетманцев.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил ЕС взять на себя ведущую роль в восстановлении одного из регионов Украины.

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