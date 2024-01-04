Милованов предложил поднять зарплаты военным и назвал цифру

Тимофей Милованов объяснил: чтобы зарплата военного в 300 тысяч стала реальностью, правительство должно повысить среднюю зарплату рядового украинца до 75 тысяч гривен.

Экс-министр экономики и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов предложил поднять зарплаты военным до такого уровня, чтобы было достаточно добровольцев. К примеру, до 300 тысяч гривен в месяц.

Об этом он написал в Facebook.

"Давайте посчитаем сколько денег для этого нужно. До войны рабочая сила в Украине была около 17 млн, а сейчас... не знаю, скажем 14 (и это оптимистично — потому что призыв в армию и миграция). Нужно призвать полмиллиона человек. Это 3,5% или 1 призванный на 27 непризванных.То есть 27 человек должны дополнительно вместе заплатить 300 тыс. грн налогов в месяц. Это чуть более 11 тыс. грн на человека в среднем. Возможно ли это? В теории, да, но это потребует значительного повышения налогов и борьбы с уклонением", — написал он.

Милованов объяснил: чтобы такая зарплата военного стала реальностью, правительство должно повысить среднюю зарплату рядового украинца до 75 тысяч гривен.

"Можно прикинуть через среднюю зарплату. Сейчас средняя зарплата 13-14 тыс. грн. А для того чтобы дополнительно платилось с нее 11 тыс налогов, она должна вырасти на 61 тыс. грн. То есть средняя зарплата должна стать 75 тыс. грн. По вашему мнению, это возможно?", — спросил президент Киевской школы экономики.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 19 декабря рассказал о плане мобилизации. По его словам, Генштаб предложил мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек.

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