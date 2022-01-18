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Минэкономики хочет расширить права на соцотпуск для украинцев: что изменится для родителей

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Минэкономики хочет расширить права на соцотпуск для украинцев: что изменится для родителей

pixabay.com

Родители смогут одновременно брать отпуск по уходу за ребенком или дополнительный отпуск.

Министерство экономики предлагает расширить права на социальный отпуск для украинских родителей.

Об этом рассказали в "Сніданку з 1+1".

Ведомство опубликовало проект закона. Два родителя смогут брать нужный им отпуск одновременно или поочередно: в случае рождения ребенка, в связи с родами и ухода за ребенком. Родители смогут воспользоваться таким правом в любой период (до 3 лет ребенка) по согласованию между собой или даже одновременно.

Сейчас в стране социальный отпуск может оформить только один родитель при условии, если другой не использовал свой.

Авторы законопроекта убеждены, что его принятие будет оказывать положительное влияние на рынок труда и обеспечит равные условия для реализации родителями своих обязанностей по воспитанию детей.

Напомним, в Украине в 2022 году в два раза будут повышать размер алиментов. Сначала выплаты возрастут с 1 июля, а затем – с 1 декабря. Следовательно, дети до шести лет будут получать от 1010 до 2201 грн. Дети от 6 до 18 лет – от 1370 грн. двух гривен до 2744 грн.

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