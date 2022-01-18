Минэкономики хочет расширить права на соцотпуск для украинцев: что изменится для родителей

Минэкономики хочет расширить права на соцотпуск для украинцев: что изменится для родителей

Родители смогут одновременно брать отпуск по уходу за ребенком или дополнительный отпуск.

Министерство экономики предлагает расширить права на социальный отпуск для украинских родителей.

Об этом рассказали в "Сніданку з 1+1".

Ведомство опубликовало проект закона. Два родителя смогут брать нужный им отпуск одновременно или поочередно: в случае рождения ребенка, в связи с родами и ухода за ребенком. Родители смогут воспользоваться таким правом в любой период (до 3 лет ребенка) по согласованию между собой или даже одновременно.

Сейчас в стране социальный отпуск может оформить только один родитель при условии, если другой не использовал свой.

Авторы законопроекта убеждены, что его принятие будет оказывать положительное влияние на рынок труда и обеспечит равные условия для реализации родителями своих обязанностей по воспитанию детей.

Напомним, в Украине в 2022 году в два раза будут повышать размер алиментов. Сначала выплаты возрастут с 1 июля, а затем – с 1 декабря. Следовательно, дети до шести лет будут получать от 1010 до 2201 грн. Дети от 6 до 18 лет – от 1370 грн. двух гривен до 2744 грн.

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