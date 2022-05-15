Минэкономики подняло цену на бензин и снизило на дизтопливо

Минэкономики подняло цену на бензин и снизило на дизтопливо

В Украине возник дефицит горючего на АЗС.

Министерство экономики Украины опубликовало новые предельные цены на горючее на вторую декаду мая.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

Так, на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины" определена средняя стоимость литра дизтоплива (ULSD, 10 ppm), что составляет 35,31 грн (-0,32 грн/л по сравнению со 2 мая). Цена литра бензина А-95 (Gasoline, 10 ppm) соответственно составила около 33,36 грн (+2,17 грн/л по сравнению со 2 мая).

Напомним, в Украине возник острый дефицит топлива на АЗС. Чтобы решить проблему — правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на 40-43%. Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма отметил, что Украина создаст запас топлива на несколько месяцев вперед, который российские оккупанты не смогут уничтожить.

В настоящее время идет работа над узлами перегрузки на железной дороге и нестандартными логистическими маршрутами через порты Черного моря, Балтики и Адриатики. Логистика поставки топлива изменилась.

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