Минэкономики прогнозирует рост тарифов на отопление и горячую воду: сколько придется платить

Минэкономики прогнозирует рост тарифов на отопление и горячую воду: сколько придется платить

Также прогнозируется рост цен на содержание домов, сооружений и придомовых территорий.

Министерство экономики ожидает, что в этом году тарифы для населения на горячую воду и отопление вырастут примерно на 33% (± 3%).

Об этом говорится в опубликованном прогнозе экономического и социального развития Украины на 2022-2024 года, который правительство одобрило в конце мая.

Так, согласно этому прогнозу, в 2022 году тарифы на тепло и горячую воду вырастут еще на 6%, в 2023 и 2024 годах — еще на 5%.

Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод возрастут:

в 2021 году на 20%;

в 2022 году — еще на 11%;

в 2023 и 2024 годах — еще на 5%.

Также прогнозируется рост цен на содержание домов, сооружений и придомовых территорий. В этом году тарифы вырастут на 10%, в 2022 году — еще на 10%, в 2023 и 2024 годах — еще на 5%.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко высказал предположение, что месячные цены на газ для населения продолжат расти из-за его дефицита на европейском рынке.

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