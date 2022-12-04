Минэкономики ухудшило прогноз падения ВВП Украины: в чем причина

Падение реального валового внутреннего продукта (ВВП) в этом году составит 32-33,5% из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Минэкономики прогнозирует, что падение ВВП Украины по итогам текущего года составит 32-33,5%. Прогнозы пришлось ухудшить из-за ракетных обстрелов энергосистемы российскими войсками.

Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко, передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы в начале года предполагали, что падение экономики будет на уровне 32-33%. Далее экономика показала очень высокие адаптивные способности. Но, учитывая атаку на энергетическую систему, мы, как Министерство экономики, несколько ухудшили наши перспективы", — сказала Свириденко.

По ее словам, падение ВВП может составить даже 33,5% после обстрела и остановки некоторых предприятий. Она также предположила, что с подобными прогнозами согласятся и в Нацбанке.

Ранее стало известно, что дефицит общего фонда государственного бюджета Украины в ноябре 2022 года вырос по сравнению с октябрем на 11% до 163,3 млрд грн. Фактический дефицит был еще выше – 170 млрд грн.

В бюджете в этом году приоритет номер один – потребности обороны, а остальные расходы урезали до минимума. Более триллиона гривен в год — в такую астрономическую сумму обходится Украине война — это весь годовой бюджет Украины до 24 февраля.

Все остальные расходы будут финансироваться за счет международной помощи. Дефицит бюджета запланировали неслыханно большой – 20% ВВП. Бюджет в следующем году верстали, исходя из условно пессимистического сценария, что война будет продолжаться в течение всего года.

Второй по приоритету статьей расходов станут социальные программы — выплаты пенсий, субсидий, расходы на медицину и образование. С этой целью планируется выделить еще 35% всего бюджета – более 800 млрд грн.

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