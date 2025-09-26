Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП Украины на 2025 год

Экономический рост будет скромнее, чем ожидалось / © Pixabay

Реальный валовой внутренний продукт Украины в 2025 году вырастет на 2%, тогда как ранее Минэкономики и правительство прогнозировали рост на 2,7%.

Об этом говорится в сообщении Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

«В этом году ожидаем рост ВВП на 2%, в частности, благодаря промышленности, производству, энерго- и агросектору», — отметил министр.

Он сообщил об этом после встреч в Нью-Йорке с ключевыми инвесторами публичных рынков — Balyasny, Lazard, JPMorgan, PIMCO, Vanguard и HSBC.

По его словам, речь на встрече шла о ключевых отраслях для привлечения инвестиций, а также о работе Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления, который уже получил стартовый капитал в $150 млн от DFC и правительства Украины, что открывает новые возможности для инвесторов.

Ранее сообщалось, что НБУ ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год. Теперь ожидается, что ВВП увеличится всего на 2,1% вместо ранее прогнозируемых 3,1%.