Минэкономики ухудшило прогнозы касательно роста ВВП Украины в 2021 и 2022 годах

Причиной пересмотра прогноза в ведомстве было названо замедление роста инвестиций.

Министерство экономики ухудшило прогноз касательно роста ВВП Украины в 2021 и 2022 годах.

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Об этом говорится в консенсус-прогнозе, обнародованном Министерством экономики.

Таким образом, отмечается, что эксперты ожидают роста ВВП в 2021 году на уровне 3,4% в отличие от ранее прогнозируемых 4,1%, а в 2022 году – на 3,6%, в отличие от 3,7% соответственно.

Причиной пересмотра прогноза в ведомстве назвали замедление роста инвестиций. В то же время в Минэкономики считают, что в 2023 и 2024 годах рост отечественной экономики составит 3,4% и 4% соответственно.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря в ежегодном послании в парламент заявил, что экономика Украины впервые за годы независимости в 2021 году достигнет рекордного уровня и превысит 190 миллиардов долларов.

Напомним, ранее Европейский банк реконструкции и развития прогнозировал рост экономики Украины на 2021 год на уровне 3,5%. Такие же темпы роста ВВП по данным ЕБРР ожидают и в 2022 году.